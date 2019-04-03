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"العلياني" يحتفل بتخرجه في كلية الدراسات القضائية

احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.

"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.

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"العلياني" يحتفل بتخرجه في كلية الدراسات القضائية
سبق

احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.

"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:07 AM

"العلياني" يحتفل بتخرجه في كلية الدراسات القضائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.

"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.

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200 مليون

26 ديسمبر
20,058
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