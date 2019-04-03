"العلياني" يحتفل بتخرجه في كلية الدراسات القضائية

احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.
"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.
احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.
"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.
احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.
"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.
احتفل "سعد محمد سعد زاهر العلياني" بتخرجه من كلية الدراسات القضائية والأنظمة من جامعة أم القرى بمرتبة الشرف الأولى بامتياز.
"سبق" تبارك لـ"العلياني" تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق.