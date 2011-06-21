احتفل محمد بن علي بن محمد القرني بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة "مـلازم".
"القرني" برتبة ملازم في القوات الجوية
احتفل محمد بن علي بن محمد القرني بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة "مـلازم".
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"القرني" برتبة ملازم في القوات الجويةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-20
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:20 PM
"القرني" برتبة ملازم في القوات الجوية
احتفل محمد بن علي بن محمد القرني بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة "مـلازم".
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