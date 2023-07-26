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الحكومة اليمنية تُحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن كارثة بيئية وشيكة في سواحل الحديدة

منعوا وصول فريق فني الأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص للناقلة "صافر"

حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، من كارثة بيئية وشيكة جراء منع ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر.

وأكد "الإرياني"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها التي تقدر بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ كمخزون للتصدير.

وأشار إلى أن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم"، لافتاً النظر إلى "استمرار تعنت ‎الميليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة، واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى دول الجوار".

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الحكومة اليمنية تُحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن كارثة بيئية وشيكة في سواحل الحديدة
سبق

حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، من كارثة بيئية وشيكة جراء منع ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر.

وأكد "الإرياني"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها التي تقدر بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ كمخزون للتصدير.

وأشار إلى أن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم"، لافتاً النظر إلى "استمرار تعنت ‎الميليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة، واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى دول الجوار".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
08:11 PM

الحكومة اليمنية تُحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن كارثة بيئية وشيكة في سواحل الحديدة

منعوا وصول فريق فني الأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص للناقلة "صافر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، من كارثة بيئية وشيكة جراء منع ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر.

وأكد "الإرياني"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها التي تقدر بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ كمخزون للتصدير.

وأشار إلى أن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم"، لافتاً النظر إلى "استمرار تعنت ‎الميليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة، واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى دول الجوار".

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