النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 7% خلال يوليو

أعداد البضائع المناولة وصلت إلى أكثر من 24 مليون طن

شهدت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2021م، مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، وتشمل منها حاويات المسافنة التي شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7.38 في المائة بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 7.64 في المائة بواقع 1.028 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254 في المائة، بواقع 2 مليون رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 91 في المائة، بواقع أكثر من 54 ألف راكب.

وشهدت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة 77 في المائة، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.4 مليون طن.


وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 7% خلال يوليو
سبق

شهدت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2021م، مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، وتشمل منها حاويات المسافنة التي شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7.38 في المائة بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 7.64 في المائة بواقع 1.028 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254 في المائة، بواقع 2 مليون رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 91 في المائة، بواقع أكثر من 54 ألف راكب.

وشهدت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة 77 في المائة، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.4 مليون طن.


وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:25 PM

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 7% خلال يوليو

أعداد البضائع المناولة وصلت إلى أكثر من 24 مليون طن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
298

شهدت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2021م، مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، وتشمل منها حاويات المسافنة التي شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7.38 في المائة بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 7.64 في المائة بواقع 1.028 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254 في المائة، بواقع 2 مليون رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 91 في المائة، بواقع أكثر من 54 ألف راكب.

وشهدت الموانئ ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة 77 في المائة، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.4 مليون طن.


وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة