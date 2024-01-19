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"البيئة" ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا

بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات المقدمة هناك

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي أسبانيا وألبانيا.


وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي أسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie.

وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد الحيوانات أسبانيا ألبانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا
سبق

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي أسبانيا وألبانيا.


وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي أسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
02:39 PM

"البيئة" ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا

بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات المقدمة هناك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي أسبانيا وألبانيا.


وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي أسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie.

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