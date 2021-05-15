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مستوطنون يهود يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

شرعوا في أعمال تخريبية وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة

اقتحم مستوطنون يهود متطرفون اليوم حي الشيخ جراح، بشكل استفزازي، عبر الهتافات وتهديد السكان الأصليين المقدسيين للحي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال تخريبية وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

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مستوطنون يهود يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
سبق

اقتحم مستوطنون يهود متطرفون اليوم حي الشيخ جراح، بشكل استفزازي، عبر الهتافات وتهديد السكان الأصليين المقدسيين للحي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال تخريبية وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
07:16 PM

مستوطنون يهود يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

شرعوا في أعمال تخريبية وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود متطرفون اليوم حي الشيخ جراح، بشكل استفزازي، عبر الهتافات وتهديد السكان الأصليين المقدسيين للحي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال اقتحموا الحي وشرعوا في أعمال تخريبية وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

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