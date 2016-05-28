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"اللهيبي": التقويم الدراسي الجديد يجنب أبناءنا وبناتنا الجمود والملل

عادًا إياه نقلة نوعية في منظومة التعليم وانطلاقة حقيقية نحو العالمية

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مباركً اللهيبي أن اعتماد التقويم الدراسي الجديد يأتي مواكبًا لمتطلبات المرحلة الحالية واستثمارًا أمثل لعقول أبنائنا وبناتنا الطلاب وتجنبهم فترات الانقطاعات والجمود عن الدراسة والملل مما قد يؤثر على تحصيلهم العلمي.

وقال اللهيبي: إن التقويم الدراسي الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم، وانطلاقة حقيقية نحو العالمية، ويعزز مبدأ الشراكة المجتمعية، ويسهم في تحسين أداء الطلاب والطالبات، وزيادة مهاراتهم ومخرجات التعليم لديهم وبما يسهم في تنمية الإنسان وصناعة مستقبل مشرق للوطن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

وأشار إلى أنه يدعم كذلك عمليات التطوير الجديدة في شتى المجالات، وخصوصًا المناهج التعليمية وزيادة أثرها وفاعليتها للطالب، حيث إنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن تطوير منظومة التعليم في المملكة سيسهم في ردم الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته من خلال التقويم الدراسي الجديد ودعم ممكنات الطلاب والطالبات التعليمية والارتقاء بمستوياتهم لتقليل الهدر الاقتصادي الوطني الناتج من الفجوة التعليمية. لافتًا إلى سعي المملكة بخطى حثيثة لتطوير منظومة التعليم لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية.

وبين "اللهيبي" الأثر الإيجابي الذي يحققه التقويم الدراسي الجديد على نتائج المملكة في الاختبارات الدولية ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحق، حيث يعمل التقويم الدراسي الجديد على رفع الأداء وتعزيز المهارات، وتحسين نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية


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"اللهيبي": التقويم الدراسي الجديد يجنب أبناءنا وبناتنا الجمود والملل
سبق

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مباركً اللهيبي أن اعتماد التقويم الدراسي الجديد يأتي مواكبًا لمتطلبات المرحلة الحالية واستثمارًا أمثل لعقول أبنائنا وبناتنا الطلاب وتجنبهم فترات الانقطاعات والجمود عن الدراسة والملل مما قد يؤثر على تحصيلهم العلمي.

وقال اللهيبي: إن التقويم الدراسي الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم، وانطلاقة حقيقية نحو العالمية، ويعزز مبدأ الشراكة المجتمعية، ويسهم في تحسين أداء الطلاب والطالبات، وزيادة مهاراتهم ومخرجات التعليم لديهم وبما يسهم في تنمية الإنسان وصناعة مستقبل مشرق للوطن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

وأشار إلى أنه يدعم كذلك عمليات التطوير الجديدة في شتى المجالات، وخصوصًا المناهج التعليمية وزيادة أثرها وفاعليتها للطالب، حيث إنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن تطوير منظومة التعليم في المملكة سيسهم في ردم الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته من خلال التقويم الدراسي الجديد ودعم ممكنات الطلاب والطالبات التعليمية والارتقاء بمستوياتهم لتقليل الهدر الاقتصادي الوطني الناتج من الفجوة التعليمية. لافتًا إلى سعي المملكة بخطى حثيثة لتطوير منظومة التعليم لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية.

وبين "اللهيبي" الأثر الإيجابي الذي يحققه التقويم الدراسي الجديد على نتائج المملكة في الاختبارات الدولية ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحق، حيث يعمل التقويم الدراسي الجديد على رفع الأداء وتعزيز المهارات، وتحسين نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية


27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
04:47 PM

"اللهيبي": التقويم الدراسي الجديد يجنب أبناءنا وبناتنا الجمود والملل

عادًا إياه نقلة نوعية في منظومة التعليم وانطلاقة حقيقية نحو العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مباركً اللهيبي أن اعتماد التقويم الدراسي الجديد يأتي مواكبًا لمتطلبات المرحلة الحالية واستثمارًا أمثل لعقول أبنائنا وبناتنا الطلاب وتجنبهم فترات الانقطاعات والجمود عن الدراسة والملل مما قد يؤثر على تحصيلهم العلمي.

وقال اللهيبي: إن التقويم الدراسي الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم، وانطلاقة حقيقية نحو العالمية، ويعزز مبدأ الشراكة المجتمعية، ويسهم في تحسين أداء الطلاب والطالبات، وزيادة مهاراتهم ومخرجات التعليم لديهم وبما يسهم في تنمية الإنسان وصناعة مستقبل مشرق للوطن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

وأشار إلى أنه يدعم كذلك عمليات التطوير الجديدة في شتى المجالات، وخصوصًا المناهج التعليمية وزيادة أثرها وفاعليتها للطالب، حيث إنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن تطوير منظومة التعليم في المملكة سيسهم في ردم الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته من خلال التقويم الدراسي الجديد ودعم ممكنات الطلاب والطالبات التعليمية والارتقاء بمستوياتهم لتقليل الهدر الاقتصادي الوطني الناتج من الفجوة التعليمية. لافتًا إلى سعي المملكة بخطى حثيثة لتطوير منظومة التعليم لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية.

وبين "اللهيبي" الأثر الإيجابي الذي يحققه التقويم الدراسي الجديد على نتائج المملكة في الاختبارات الدولية ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحق، حيث يعمل التقويم الدراسي الجديد على رفع الأداء وتعزيز المهارات، وتحسين نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية


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