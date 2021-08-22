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السنغالي "دوكارا" يقود هجوم الاتفاق لمدة موسمين

أنهى نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي سليمان دوكارا، القادم من أنطاليا سبور التركي (سجل 10 أهداف خلال الموسم الماضي في 27 مباراة).

اللاعب السنغالي سينضمّ إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتدّ موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ويلعب "دوكارا" في مركز المهاجم الصريح، كما يمتلك القدرة على اللعب على الجناحين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السنغالي "دوكارا" يقود هجوم الاتفاق لمدة موسمين
سبق

أنهى نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي سليمان دوكارا، القادم من أنطاليا سبور التركي (سجل 10 أهداف خلال الموسم الماضي في 27 مباراة).

اللاعب السنغالي سينضمّ إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتدّ موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ويلعب "دوكارا" في مركز المهاجم الصريح، كما يمتلك القدرة على اللعب على الجناحين.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
06:35 PM

السنغالي "دوكارا" يقود هجوم الاتفاق لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أنهى نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي سليمان دوكارا، القادم من أنطاليا سبور التركي (سجل 10 أهداف خلال الموسم الماضي في 27 مباراة).

اللاعب السنغالي سينضمّ إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتدّ موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ويلعب "دوكارا" في مركز المهاجم الصريح، كما يمتلك القدرة على اللعب على الجناحين.

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