السنغالي "دوكارا" يقود هجوم الاتفاق لمدة موسمين

أنهى نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي سليمان دوكارا، القادم من أنطاليا سبور التركي (سجل 10 أهداف خلال الموسم الماضي في 27 مباراة).



اللاعب السنغالي سينضمّ إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتدّ موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.



ويلعب "دوكارا" في مركز المهاجم الصريح، كما يمتلك القدرة على اللعب على الجناحين.