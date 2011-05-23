النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة

أشادت بجهود السعودية ومصر في وقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني

أشادت الدكتورة مستورة الشمري؛ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لوقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني، مثمّنة في الوقت ذاته الجهود كافة التي تواصلها المملكة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين، بالدعوة إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكليف وزير خارجية المملكة بالتحرك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

وأكّدت "الشمري"؛ أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة باعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى المملكة جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت "الشمري"؛ بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينيين وتمهّد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة
سبق

أشادت الدكتورة مستورة الشمري؛ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لوقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني، مثمّنة في الوقت ذاته الجهود كافة التي تواصلها المملكة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين، بالدعوة إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكليف وزير خارجية المملكة بالتحرك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

وأكّدت "الشمري"؛ أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة باعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى المملكة جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت "الشمري"؛ بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينيين وتمهّد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:27 AM

مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة

أشادت بجهود السعودية ومصر في وقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني

A A A
عبدالله العنزي - القاهرة
1
3,438

أشادت الدكتورة مستورة الشمري؛ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لوقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني، مثمّنة في الوقت ذاته الجهود كافة التي تواصلها المملكة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين، بالدعوة إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكليف وزير خارجية المملكة بالتحرك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

وأكّدت "الشمري"؛ أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة باعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى المملكة جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت "الشمري"؛ بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينيين وتمهّد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة