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الاتحاد الأوروبي يعاقب 4 وزراء تابعين للنظام السوري

شاركوا في قمع المدنيين

‬فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، عقوبات على أربعة وزراء عينوا مؤخراً في حكومة النظام السوري، وشملت تجميد أصول، وحظر سفر داخل أوروبا.

وذكر الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت أربعة وزراء بينهم: التجارة والداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبين الاتحاد أن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين.

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الاتحاد الأوروبي يعاقب 4 وزراء تابعين للنظام السوري
سبق

‬فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، عقوبات على أربعة وزراء عينوا مؤخراً في حكومة النظام السوري، وشملت تجميد أصول، وحظر سفر داخل أوروبا.

وذكر الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت أربعة وزراء بينهم: التجارة والداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبين الاتحاد أن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
07:33 PM

الاتحاد الأوروبي يعاقب 4 وزراء تابعين للنظام السوري

شاركوا في قمع المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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402

‬فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، عقوبات على أربعة وزراء عينوا مؤخراً في حكومة النظام السوري، وشملت تجميد أصول، وحظر سفر داخل أوروبا.

وذكر الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت أربعة وزراء بينهم: التجارة والداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبين الاتحاد أن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين.

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