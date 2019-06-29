التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية. حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-29 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 09:11 AM

قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا خلال لقائه " جوكو ويدودو" في أوساكا اليابانية ..خاصة في المجالات الاستثمارية





A A A





4 مشاركة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.