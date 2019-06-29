النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا

خلال لقائه " جوكو ويدودو" في أوساكا اليابانية ..خاصة في المجالات الاستثمارية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.
حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.
حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:11 AM

قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا

خلال لقائه " جوكو ويدودو" في أوساكا اليابانية ..خاصة في المجالات الاستثمارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أوساكا
0
1,545

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.
حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,359
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,199
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,712
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,094

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة