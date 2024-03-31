الصيف على الأبواب.. 70% من قيمة الاستهلاك الشهري بسبب المكيفات

ارتفاع درجات الحرارة سيشعل الفواتير .. وعملية الترشيد مهمة .."تراها سهلة"

أجمع عددٌ من الفلكيين في المملكة أن فصل الصيف بات على الأبواب حسابيًا وأقرب أكثر مما مضى، وعليه فإن ارتفاع درجات الحرارة سيلقي بظلاله على قيمة الاستهلاك الشهرية؛ حيث أكدت الأرقام الصادرة من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن المكيفات مسؤولة عن 70 % من كمية الصرف.

وتزامنًا مع توغل موجات الحر يوجه "كفاءة الطاقة" رسائله التوعوية عبر حملة "تراها سهلة" للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة وخصوصًا المكيفات بنوعيها "الإسبليت" و"الشباك".

وأشار المختصون في "كفاءة" إلى أن أجهزة التكييف ذات الوحدتين "الإسبليت" أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا من أجهزة التكييف الوحدة واحدة "الشباك"، ويصل الفرق في توفير الكهرباء بين مكيفات الشباك والإسبليت إلى نحو 250 ريالاً شهريًا.