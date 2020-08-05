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مواطنون من 5 دول عربية ضمن ضحايا تفجيرات بيروت

تضرر بمباني عدد من السفارات وإصابة أعداد كبيرة من موظفيها

خلف الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس، وأدى إلى دمار هائل امتد لمسافة أكثر من 20 كيلو متراً، بسبب انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة، مقتل وجرح عدد من العرب والأجانب.

وأعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.

وقالت السفارة اليمنية في لبنان إن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، جراء الانفجار الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، إصابة 10 عراقيين خلال الانفجار، وأضافت أنهم في حالة مستقرة ويتلقون العلاج حالياً.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مواطناً أسترالياً قُتل في "الانفجار المروع"، مشيراً إلى تضرر مبنى السفارة في بيروت "بشكل كبير" من جرّاء الانفجار، موضحاً أن "الموظفين فروا من دون إصابات خطيرة".

وأفادت سفارة كازاخستان في بيروت، بإصابة السفير بجروح، لكنها لم تذكر مدى خطورتها، في حين تضررت أجزاء من مبنى السفارة من جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا في بيروت من خلال بيان، إصابة 5 من موظفيها بسبب الانفجار، كما ذكرت السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرّض لأضرار، فيما أصيبت موظفة بجروح طفيفة بشظايا الزجاج المتطاير.

وأعلنت الأمم المتحدة إصابة 48 شخصاً من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوّارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

بيروت تفجيرات بيروت

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مواطنون من 5 دول عربية ضمن ضحايا تفجيرات بيروت
سبق

خلف الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس، وأدى إلى دمار هائل امتد لمسافة أكثر من 20 كيلو متراً، بسبب انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة، مقتل وجرح عدد من العرب والأجانب.

وأعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.

وقالت السفارة اليمنية في لبنان إن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، جراء الانفجار الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، إصابة 10 عراقيين خلال الانفجار، وأضافت أنهم في حالة مستقرة ويتلقون العلاج حالياً.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مواطناً أسترالياً قُتل في "الانفجار المروع"، مشيراً إلى تضرر مبنى السفارة في بيروت "بشكل كبير" من جرّاء الانفجار، موضحاً أن "الموظفين فروا من دون إصابات خطيرة".

وأفادت سفارة كازاخستان في بيروت، بإصابة السفير بجروح، لكنها لم تذكر مدى خطورتها، في حين تضررت أجزاء من مبنى السفارة من جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا في بيروت من خلال بيان، إصابة 5 من موظفيها بسبب الانفجار، كما ذكرت السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرّض لأضرار، فيما أصيبت موظفة بجروح طفيفة بشظايا الزجاج المتطاير.

وأعلنت الأمم المتحدة إصابة 48 شخصاً من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوّارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
10:43 AM

مواطنون من 5 دول عربية ضمن ضحايا تفجيرات بيروت

تضرر بمباني عدد من السفارات وإصابة أعداد كبيرة من موظفيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلف الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس، وأدى إلى دمار هائل امتد لمسافة أكثر من 20 كيلو متراً، بسبب انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة، مقتل وجرح عدد من العرب والأجانب.

وأعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.

وقالت السفارة اليمنية في لبنان إن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، جراء الانفجار الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، إصابة 10 عراقيين خلال الانفجار، وأضافت أنهم في حالة مستقرة ويتلقون العلاج حالياً.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مواطناً أسترالياً قُتل في "الانفجار المروع"، مشيراً إلى تضرر مبنى السفارة في بيروت "بشكل كبير" من جرّاء الانفجار، موضحاً أن "الموظفين فروا من دون إصابات خطيرة".

وأفادت سفارة كازاخستان في بيروت، بإصابة السفير بجروح، لكنها لم تذكر مدى خطورتها، في حين تضررت أجزاء من مبنى السفارة من جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا في بيروت من خلال بيان، إصابة 5 من موظفيها بسبب الانفجار، كما ذكرت السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرّض لأضرار، فيما أصيبت موظفة بجروح طفيفة بشظايا الزجاج المتطاير.

وأعلنت الأمم المتحدة إصابة 48 شخصاً من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوّارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

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