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شرطة القصيم: القبض على مقيمة لإيوائها مخالفات لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

جرى توقيفهن واُتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهن إلى جهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن القبض على مقيمة من الجنسية الإثيوبية لإيوائها (15) مخالفة لنظام أمن الحدود، منهن (10) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية الصومالية، وجرى توقيفهن واُتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، ومَن آواهن إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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شرطة القصيم: القبض على مقيمة لإيوائها مخالفات لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن القبض على مقيمة من الجنسية الإثيوبية لإيوائها (15) مخالفة لنظام أمن الحدود، منهن (10) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية الصومالية، وجرى توقيفهن واُتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، ومَن آواهن إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:28 AM

شرطة القصيم: القبض على مقيمة لإيوائها مخالفات لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

جرى توقيفهن واُتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهن إلى جهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن القبض على مقيمة من الجنسية الإثيوبية لإيوائها (15) مخالفة لنظام أمن الحدود، منهن (10) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية الصومالية، وجرى توقيفهن واُتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، ومَن آواهن إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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