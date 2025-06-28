كيف وظّف "الهريفي" صورة ولي العهد للتعبير عن مكانته في قلوب السعوديين؟

أكّد أنها مكانه الطبيعي في وجدان شعبه

وظّف اللاعب السابق لنادي النصر والمنتخب السعودي فهد الهريفي؛ صورة تذكارية معبّرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قادة ورؤساء قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت، اليوم (الجمعة)، في مدينة أوساكا اليابانية؛ للتعبير عن المكانة التي يتحلى به الأمير محمد بن سلمان في قلوب السعوديين.

وأحاط "الهريفي"؛ ولي العهد، في موقعه بالصورة، بحدود قلب، مخاطباً الأمير محمد بن سلمان، بالقول: "مكانك الطبيعي وسط قلوب شعبك، ووسط قادة العالم، حفظك الله في حلك وترحالك، ودمت شامخاً لنا وللوطن".