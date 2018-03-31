ميزة جديدة قد تجعل متصفّح Chrome في الهواتف أكثر أماناً

تمكّن من تفعيل وضعية المتصفح الخفي وإغلاق علامات التبويب

تعمل شركة غوغل منذ فترة على اختبار ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي متصفح Chrome عبر الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام iOS.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة التي بدأت باختبارها لدى عدد محدّد من أصحاب الهواتف الذكية ستمكّن مستخدمي متصفحات Chrome عبر الهواتف من تفعيل وضع التصفح الخفي، أي أن المستخدم سيتمكّن من إقفال المتصفح وعلامات التبويب التي يستخدمها بالاعتماد على تقنيات بصمة الوجه Face ID أو بصمات الأصابع Touch ID، كي لا يتمكن غيره من الوصول إلى تلك البيانات.

ووفق "روسيا اليوم"، عند تفعيل هذه الميزة سيقوم المتصفح بإخفاء علامات التبويب المفتوحة بشكل تلقائي عند إغلاقه مباشرة، ولن تظهر تلك العلامات على الشاشة إلى عند تأكيد هوية المستخدم عبر التقنيات التي ذكرت سابقا.

وللاستفادة من هذه الميزة في هواتف آيفون سيجب على المستخدم فتح متصفح Chrome ومن ثم الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر على يمين الصفحة الرئيسة من الأعلى، وبعدها خيار Setting، ومن ثم خيار Privacy، ومن ثم الضغط على خيارLock Incognito tabs when you close Chrome.

وتسعى غوغل في الفترة الأخيرة لتزويد متصفحها بعديد من التقنيات الجديدة لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين، خصوصاً أن المتصفحات الأخرى التابعة لمايكروسوفت أو موزيلا شهدت قفزات نوعية ملحوظة من حيث الميزات في العامين الماضيين.