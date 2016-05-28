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الأردن تسجل 841 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734039 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 713331 حالة شفاء بعد تسجيل 315 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9423 حالة.

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الأردن تسجل 841 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734039 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 713331 حالة شفاء بعد تسجيل 315 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9423 حالة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:10 PM

الأردن تسجل 841 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734039 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 713331 حالة شفاء بعد تسجيل 315 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9423 حالة.

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