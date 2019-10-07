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أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل" للطب 2019

اكتشفوا آليات تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم، فوز الأمريكيين "ويليام كايلن وجريج سيمنزا" والبريطاني "سير بيتر راتكليف" بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة، أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة.

وأوضحت أن هذا الاكتشاف مهّد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

جائزة نوبل نوبل

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أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل" للطب 2019
سبق

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم، فوز الأمريكيين "ويليام كايلن وجريج سيمنزا" والبريطاني "سير بيتر راتكليف" بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة، أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة.

وأوضحت أن هذا الاكتشاف مهّد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:53 PM

أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل" للطب 2019

اكتشفوا آليات تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم، فوز الأمريكيين "ويليام كايلن وجريج سيمنزا" والبريطاني "سير بيتر راتكليف" بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة، أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة.

وأوضحت أن هذا الاكتشاف مهّد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

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