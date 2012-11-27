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ضَبْط عدد من قائدي المركبات بسبب ممارستهم التفحيط في حائل

تم حجزها وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات ضدهم

تمكنت دوريات مرور منطقة حائل من ضبط عدد من قائدي المركبات؛ وذلك بعد أن مارسوا التفحيط في عدد من شوارع وطرق حائل الرئيسية معرِّضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وتم حجز المركبات المستخدمة في التفحيط، وإحالة قائديها إلى الهيئة المرورية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقهم.

ولوحظ خلال الفترة الماضية انخفاض حالات التفحيط في مدينة حائل بعد الحملات الميدانية ونقاط التفتيش التي تنفذها إدارة مرور المنطقة، بقيادة مديرها العقيد محمد القريني؛ لملاحقة المفحطين وإيقافهم.

حائل المرور المرور السعودي مرور حائل الهيئة المرورية المخالفات المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضَبْط عدد من قائدي المركبات بسبب ممارستهم التفحيط في حائل
سبق

تمكنت دوريات مرور منطقة حائل من ضبط عدد من قائدي المركبات؛ وذلك بعد أن مارسوا التفحيط في عدد من شوارع وطرق حائل الرئيسية معرِّضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وتم حجز المركبات المستخدمة في التفحيط، وإحالة قائديها إلى الهيئة المرورية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقهم.

ولوحظ خلال الفترة الماضية انخفاض حالات التفحيط في مدينة حائل بعد الحملات الميدانية ونقاط التفتيش التي تنفذها إدارة مرور المنطقة، بقيادة مديرها العقيد محمد القريني؛ لملاحقة المفحطين وإيقافهم.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:15 PM

ضَبْط عدد من قائدي المركبات بسبب ممارستهم التفحيط في حائل

تم حجزها وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات ضدهم

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منصور الشلاقي - حائل
0
267

تمكنت دوريات مرور منطقة حائل من ضبط عدد من قائدي المركبات؛ وذلك بعد أن مارسوا التفحيط في عدد من شوارع وطرق حائل الرئيسية معرِّضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وتم حجز المركبات المستخدمة في التفحيط، وإحالة قائديها إلى الهيئة المرورية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقهم.

ولوحظ خلال الفترة الماضية انخفاض حالات التفحيط في مدينة حائل بعد الحملات الميدانية ونقاط التفتيش التي تنفذها إدارة مرور المنطقة، بقيادة مديرها العقيد محمد القريني؛ لملاحقة المفحطين وإيقافهم.

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