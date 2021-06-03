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"تقني الرياض" يُنهي تنفيذ البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ

تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة المهارات العامة والتخصصية

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، خطة البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ، التي تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة الملتحقين بها المهارات العامة والتخصصية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية.

وقد بلغ عدد البرامج المُنَفّذة من قِبَل الإدارة 106 برامج تدريبية، يتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربًا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها؛ حيث بلغ عددهم 106 مدربين استُقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة. وقد التحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربًا من منسوبي المؤسسة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه البرامج تأتي امتدادًا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود، كما أن هذه البرامج تتنوع في محتواها التدريبي واستهدافها للفئات بحسب تخصصها واحتياج الملتحقين بها؛ مما يعزز الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى الكفاءة العالية لمنفذي هذه البرامج طبقًا للمعايير التي من خلالها يتم اختيار المنفذين طمعًا في تحقيق أهداف المؤسسة ضمن رؤية المملكة 2030.

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"تقني الرياض" يُنهي تنفيذ البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ
سبق

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، خطة البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ، التي تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة الملتحقين بها المهارات العامة والتخصصية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية.

وقد بلغ عدد البرامج المُنَفّذة من قِبَل الإدارة 106 برامج تدريبية، يتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربًا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها؛ حيث بلغ عددهم 106 مدربين استُقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة. وقد التحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربًا من منسوبي المؤسسة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه البرامج تأتي امتدادًا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود، كما أن هذه البرامج تتنوع في محتواها التدريبي واستهدافها للفئات بحسب تخصصها واحتياج الملتحقين بها؛ مما يعزز الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى الكفاءة العالية لمنفذي هذه البرامج طبقًا للمعايير التي من خلالها يتم اختيار المنفذين طمعًا في تحقيق أهداف المؤسسة ضمن رؤية المملكة 2030.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:44 AM

"تقني الرياض" يُنهي تنفيذ البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ

تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة المهارات العامة والتخصصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، خطة البرامج المساندة للعام التدريبي 1442هـ، التي تهدف إلى إكساب منسوبي المؤسسة الملتحقين بها المهارات العامة والتخصصية التي تساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة عالية.

وقد بلغ عدد البرامج المُنَفّذة من قِبَل الإدارة 106 برامج تدريبية، يتراوح أعداد المتدربين في كل منها بين 45 و50 متدربًا، وقام بتنفيذ هذه البرامج عدد من المدربين ذوي الكفاءة العالية من داخل المؤسسة وخارجها؛ حيث بلغ عددهم 106 مدربين استُقطبوا لتنفيذ هذه البرامج وفق معايير محددة تطبقها الإدارة. وقد التحق بالبرامج المنفذة خلال هذا العام 5140 متدربًا من منسوبي المؤسسة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه البرامج تأتي امتدادًا للهدف التطويري الذي تنتهجه المؤسسة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بدورهم المنشود، كما أن هذه البرامج تتنوع في محتواها التدريبي واستهدافها للفئات بحسب تخصصها واحتياج الملتحقين بها؛ مما يعزز الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى الكفاءة العالية لمنفذي هذه البرامج طبقًا للمعايير التي من خلالها يتم اختيار المنفذين طمعًا في تحقيق أهداف المؤسسة ضمن رؤية المملكة 2030.

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