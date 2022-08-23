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مصدر نصراوي لـ"سبق": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني"

قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.

وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.

مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "سبق" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي سبق له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مصدر نصراوي لـ"سبق": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني"
سبق

قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.

وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.

مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "سبق" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي سبق له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
08:48 PM

مصدر نصراوي لـ"سبق": هذه حقيقة تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي "مباي دياني"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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قالت صحف تركية مختلفة إن اللاعب السنغالي مباي دياني قد اقترب كثيراً من الانضمام لصالح النصر السعودي الموسم الحالي بعد اتفاق الناديين السعودي والتركي على تفاصيل الصفقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "mynet" التركية فإن النصر سيدفع لغلطة سراي التركي نحو 13 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 4.5 ملايين يورو.

وحصل اللاعب على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه، فيما كشف مسؤولون بالنادي عن أن اللاعب يملك 8 عروض وأن النادي لم يقرر بعد وجهة اللاعب القادمة.

مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر نفت في تصريحات خاصة لـ "سبق" أن يكون هناك اتفاق بين العالمي واللاعب، وتوقعت أن ما تقوم به الصحافة التركية هو محاولة لتسويق اللاعب الذي سبق له الاحتراف في الشباب لفترة قصيرة.

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