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يوم كروي ممتع.. 18 مواجهة في 4 دوريات عالمية

البارسا يستقبل سيلتا فيجو.. والبايرن وبروسيا لقاء ناري

تشهد، اليوم السبت، مختلف البطولات حول العالم؛ العديد من المواجهات القوية.

ففي الدوري الإنجليزي تنطلق منافسات الجولة الـ12 بـ6 لقاءات قوية؛ حيث يحلّ أرسنال ضيفًا على ليستر سيتي، ويستضيف توتنهام نظيره شيفيلد يونايتد، ويلتقي تشيلسي نظيره كريستال بالاس.

وفى الليجا الإسبانية، يخوض برشلونة مباراة مهمة في مشوار الدفاع اللقب عندما يلاقي سيلتا فيجو، كما يحلّ ريال مدريد ضيفًا على إيبار.

وفيما يلي مواعيد أهم مباريات اليوم:


الدوري الإنجليزي
ليستر سيتى - آرسنال: 7:30 مساء.
بيرنلى - وست هام يونايتد: 5:00 مساء.
نيوكاسل يونايتد - بورنموث: 5:00 مساء.
ساوثامبتون - إيفرتون: 5:00 مساء.
توتنهام - شيفيلد يونايتد: 5:00 مساء.
تشيلسي - كريستال بالاس: 2:30 ظهرًا.

الدوري الإسباني
برشلونة - سيلتا فيجو: 10:00 مساء.
إيبار - ريال مدريد: 7:00 مساء.
فالنسيا - غرناطة: 5:00 مساء.
ديبورتيفو ألافيس - بلد الوليد: 2:00 ظهرًا.

الدوري الإيطالي
نابولى - جنوى: 9:45 مساء.
إنتر ميلان - هيلاس فيرونا: 7:00 مساء.
بريشيا - تورينو: 4:00 مساء.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - بروسيا دورتموند: 7:30 مساء.
هيرتا برلين - لايبزج: 4:30 مساء.
ماينتس 05 - يونيون برلين: 4:30 عصرًا.
شالكة - فورتونا دوسلدورف: 4:30 عصرًا.
بادربورن - أوجسبورج: 4:30 عصرًا.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري الألماني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يوم كروي ممتع.. 18 مواجهة في 4 دوريات عالمية
سبق

تشهد، اليوم السبت، مختلف البطولات حول العالم؛ العديد من المواجهات القوية.

ففي الدوري الإنجليزي تنطلق منافسات الجولة الـ12 بـ6 لقاءات قوية؛ حيث يحلّ أرسنال ضيفًا على ليستر سيتي، ويستضيف توتنهام نظيره شيفيلد يونايتد، ويلتقي تشيلسي نظيره كريستال بالاس.

وفى الليجا الإسبانية، يخوض برشلونة مباراة مهمة في مشوار الدفاع اللقب عندما يلاقي سيلتا فيجو، كما يحلّ ريال مدريد ضيفًا على إيبار.

وفيما يلي مواعيد أهم مباريات اليوم:


الدوري الإنجليزي
ليستر سيتى - آرسنال: 7:30 مساء.
بيرنلى - وست هام يونايتد: 5:00 مساء.
نيوكاسل يونايتد - بورنموث: 5:00 مساء.
ساوثامبتون - إيفرتون: 5:00 مساء.
توتنهام - شيفيلد يونايتد: 5:00 مساء.
تشيلسي - كريستال بالاس: 2:30 ظهرًا.

الدوري الإسباني
برشلونة - سيلتا فيجو: 10:00 مساء.
إيبار - ريال مدريد: 7:00 مساء.
فالنسيا - غرناطة: 5:00 مساء.
ديبورتيفو ألافيس - بلد الوليد: 2:00 ظهرًا.

الدوري الإيطالي
نابولى - جنوى: 9:45 مساء.
إنتر ميلان - هيلاس فيرونا: 7:00 مساء.
بريشيا - تورينو: 4:00 مساء.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - بروسيا دورتموند: 7:30 مساء.
هيرتا برلين - لايبزج: 4:30 مساء.
ماينتس 05 - يونيون برلين: 4:30 عصرًا.
شالكة - فورتونا دوسلدورف: 4:30 عصرًا.
بادربورن - أوجسبورج: 4:30 عصرًا.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:29 PM

يوم كروي ممتع.. 18 مواجهة في 4 دوريات عالمية

البارسا يستقبل سيلتا فيجو.. والبايرن وبروسيا لقاء ناري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,682

تشهد، اليوم السبت، مختلف البطولات حول العالم؛ العديد من المواجهات القوية.

ففي الدوري الإنجليزي تنطلق منافسات الجولة الـ12 بـ6 لقاءات قوية؛ حيث يحلّ أرسنال ضيفًا على ليستر سيتي، ويستضيف توتنهام نظيره شيفيلد يونايتد، ويلتقي تشيلسي نظيره كريستال بالاس.

وفى الليجا الإسبانية، يخوض برشلونة مباراة مهمة في مشوار الدفاع اللقب عندما يلاقي سيلتا فيجو، كما يحلّ ريال مدريد ضيفًا على إيبار.

وفيما يلي مواعيد أهم مباريات اليوم:


الدوري الإنجليزي
ليستر سيتى - آرسنال: 7:30 مساء.
بيرنلى - وست هام يونايتد: 5:00 مساء.
نيوكاسل يونايتد - بورنموث: 5:00 مساء.
ساوثامبتون - إيفرتون: 5:00 مساء.
توتنهام - شيفيلد يونايتد: 5:00 مساء.
تشيلسي - كريستال بالاس: 2:30 ظهرًا.

الدوري الإسباني
برشلونة - سيلتا فيجو: 10:00 مساء.
إيبار - ريال مدريد: 7:00 مساء.
فالنسيا - غرناطة: 5:00 مساء.
ديبورتيفو ألافيس - بلد الوليد: 2:00 ظهرًا.

الدوري الإيطالي
نابولى - جنوى: 9:45 مساء.
إنتر ميلان - هيلاس فيرونا: 7:00 مساء.
بريشيا - تورينو: 4:00 مساء.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - بروسيا دورتموند: 7:30 مساء.
هيرتا برلين - لايبزج: 4:30 مساء.
ماينتس 05 - يونيون برلين: 4:30 عصرًا.
شالكة - فورتونا دوسلدورف: 4:30 عصرًا.
بادربورن - أوجسبورج: 4:30 عصرًا.

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