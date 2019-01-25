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أمطار وغبار تواعد هذه المناطق ابتداءً من الأحد المقبل.. وهذه تفاصيلها

باحث في المناخ أشار إلى أنها تنحصر مساء الثلاثاء من الأسبوع نفسه

كشف إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن مناطق النشاط المطري التي ستتأثر بالحالة المرتقبة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، فيما تنحصر مساء الثلاثاء من الأسبوع نفسه.

وتفصيلاً؛ قال "الحربي": حالة عدم استقرار ناتجة عن تقدم أخدود بارد في طبقات الجو العليا يلتقي بمحور المنخفض الحراري مما ينتج عن ذلك اضطرابات جوية تتسم بالقوة والغزارة - بأمر الله - يرافق ذلك اندفاع كتلة هوائية مدارية رطبة محملة ببخار الماء تندفع عبر مسطح البحر الأحمر تصطدم بجبهة هوائية باردة مما ينتج عن ذلك تكون خلايا ركامية رعدية تتسم بغزارة الهطول، حيث تبدأ الاضطرابات الجوية للحالة من يوم الأحد المقبل وتنحصر الحالة من مساء الثلاثاء.

وعن مناطق النشاط المطري المتوقع، قال: الغزارة متوقعة - بمشيئة الله - على سواحل ومرتفعات منطقتي تبوك والمدينة المنورة، حيث يشمل منطقة تبوك؛ الأجزاء الساحلية منها نواحي حقل وضبا والوجه تمتد شرقاً باتجاه المنجور والديسة وتيماء، وكذلك سواحل ومرتفعات منطقة المدينة المنورة تشمل ينبع والرايس تمتد نواحي ينبع النخل والعيص وبدر والفقرة والمسيجيد والعلا وقد تشمل الحناكية.

وتابع: تشمل كذلك سواحل ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، منها: رابغ وثول وعسفان وذهبان وجدة والشعيبة، ومدينة مكة، كما تمتد الحالة نواحي حائل والحدود الشمالية وشرق وشمال القصيم والمجمعة وشمال وشرق الرياض.

وفيما يخص نشاط الرياح، توقع "الحربي" نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خصوصاً على وسط وجنوب البحر الأحمر.. راجياً عدم الإبحار بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح السطحية داخل البحر يومي الأحد والاثنين المقبليْن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار وغبار تواعد هذه المناطق ابتداءً من الأحد المقبل.. وهذه تفاصيلها
سبق

كشف إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن مناطق النشاط المطري التي ستتأثر بالحالة المرتقبة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، فيما تنحصر مساء الثلاثاء من الأسبوع نفسه.

وتفصيلاً؛ قال "الحربي": حالة عدم استقرار ناتجة عن تقدم أخدود بارد في طبقات الجو العليا يلتقي بمحور المنخفض الحراري مما ينتج عن ذلك اضطرابات جوية تتسم بالقوة والغزارة - بأمر الله - يرافق ذلك اندفاع كتلة هوائية مدارية رطبة محملة ببخار الماء تندفع عبر مسطح البحر الأحمر تصطدم بجبهة هوائية باردة مما ينتج عن ذلك تكون خلايا ركامية رعدية تتسم بغزارة الهطول، حيث تبدأ الاضطرابات الجوية للحالة من يوم الأحد المقبل وتنحصر الحالة من مساء الثلاثاء.

وعن مناطق النشاط المطري المتوقع، قال: الغزارة متوقعة - بمشيئة الله - على سواحل ومرتفعات منطقتي تبوك والمدينة المنورة، حيث يشمل منطقة تبوك؛ الأجزاء الساحلية منها نواحي حقل وضبا والوجه تمتد شرقاً باتجاه المنجور والديسة وتيماء، وكذلك سواحل ومرتفعات منطقة المدينة المنورة تشمل ينبع والرايس تمتد نواحي ينبع النخل والعيص وبدر والفقرة والمسيجيد والعلا وقد تشمل الحناكية.

وتابع: تشمل كذلك سواحل ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، منها: رابغ وثول وعسفان وذهبان وجدة والشعيبة، ومدينة مكة، كما تمتد الحالة نواحي حائل والحدود الشمالية وشرق وشمال القصيم والمجمعة وشمال وشرق الرياض.

وفيما يخص نشاط الرياح، توقع "الحربي" نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خصوصاً على وسط وجنوب البحر الأحمر.. راجياً عدم الإبحار بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح السطحية داخل البحر يومي الأحد والاثنين المقبليْن.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:13 AM

أمطار وغبار تواعد هذه المناطق ابتداءً من الأحد المقبل.. وهذه تفاصيلها

باحث في المناخ أشار إلى أنها تنحصر مساء الثلاثاء من الأسبوع نفسه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن مناطق النشاط المطري التي ستتأثر بالحالة المرتقبة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، فيما تنحصر مساء الثلاثاء من الأسبوع نفسه.

وتفصيلاً؛ قال "الحربي": حالة عدم استقرار ناتجة عن تقدم أخدود بارد في طبقات الجو العليا يلتقي بمحور المنخفض الحراري مما ينتج عن ذلك اضطرابات جوية تتسم بالقوة والغزارة - بأمر الله - يرافق ذلك اندفاع كتلة هوائية مدارية رطبة محملة ببخار الماء تندفع عبر مسطح البحر الأحمر تصطدم بجبهة هوائية باردة مما ينتج عن ذلك تكون خلايا ركامية رعدية تتسم بغزارة الهطول، حيث تبدأ الاضطرابات الجوية للحالة من يوم الأحد المقبل وتنحصر الحالة من مساء الثلاثاء.

وعن مناطق النشاط المطري المتوقع، قال: الغزارة متوقعة - بمشيئة الله - على سواحل ومرتفعات منطقتي تبوك والمدينة المنورة، حيث يشمل منطقة تبوك؛ الأجزاء الساحلية منها نواحي حقل وضبا والوجه تمتد شرقاً باتجاه المنجور والديسة وتيماء، وكذلك سواحل ومرتفعات منطقة المدينة المنورة تشمل ينبع والرايس تمتد نواحي ينبع النخل والعيص وبدر والفقرة والمسيجيد والعلا وقد تشمل الحناكية.

وتابع: تشمل كذلك سواحل ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، منها: رابغ وثول وعسفان وذهبان وجدة والشعيبة، ومدينة مكة، كما تمتد الحالة نواحي حائل والحدود الشمالية وشرق وشمال القصيم والمجمعة وشمال وشرق الرياض.

وفيما يخص نشاط الرياح، توقع "الحربي" نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خصوصاً على وسط وجنوب البحر الأحمر.. راجياً عدم الإبحار بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح السطحية داخل البحر يومي الأحد والاثنين المقبليْن.

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