النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير المالية: بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية

قال: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء.
وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً.
وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.

وزير المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير المالية: بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية
سبق

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء.
وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً.
وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:21 PM

وزير المالية: بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية

قال: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,753

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء.
وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً.
وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,092
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,217

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة