أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية. وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء. وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً. وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.

وزير المالية: بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-22 أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء.

وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً.

وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 04:21 PM

وزير المالية: بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية قال: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً





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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء.

وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً.

وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.