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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 822 إصابة بكورونا و47 وفاة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 822 إصابة بكورونا و47 وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:26 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 822 إصابة بكورونا و47 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,406
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,432
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