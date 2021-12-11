خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 822 إصابة بكورونا و47 وفاة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 47 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 367456؛ من ضمنهم 305652 حالة تم شفاؤها، و20966 حالة وفاة.