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أحمد حلمي يتحدث لزوار "حكايا مسك" الخميس عن تجربته السينمائية

يستعرض مشاركته في 25 فيلمًا وعدة مسلسلات

يطل الممثل الكوميدي، ومنتج الأفلام المصري الفنان أحمد حلمي، على جمهور "حكايا مسك" مساء الخميس المقبل، للحديث عن تجربته السينمائية والفنية، مستعرضًا من خلالها مشاركاته ومشواره الفني في أكثر من 25 فيلمًا، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة ويدير الجلسة الحوارية على منصة حكايا الفنان يوسف الجراح، وذلك بعد العشاء في مقر الفعالية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي انطلقت اليوم، وتستمر إلى الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.


وتتميز النسخة الجديدة من الحكايا بـ"الرحلة التفاعلية"، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

حكايا مسك أحمد حلمي مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحمد حلمي يتحدث لزوار "حكايا مسك" الخميس عن تجربته السينمائية
سبق

يطل الممثل الكوميدي، ومنتج الأفلام المصري الفنان أحمد حلمي، على جمهور "حكايا مسك" مساء الخميس المقبل، للحديث عن تجربته السينمائية والفنية، مستعرضًا من خلالها مشاركاته ومشواره الفني في أكثر من 25 فيلمًا، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة ويدير الجلسة الحوارية على منصة حكايا الفنان يوسف الجراح، وذلك بعد العشاء في مقر الفعالية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي انطلقت اليوم، وتستمر إلى الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.


وتتميز النسخة الجديدة من الحكايا بـ"الرحلة التفاعلية"، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:25 PM

أحمد حلمي يتحدث لزوار "حكايا مسك" الخميس عن تجربته السينمائية

يستعرض مشاركته في 25 فيلمًا وعدة مسلسلات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,157

يطل الممثل الكوميدي، ومنتج الأفلام المصري الفنان أحمد حلمي، على جمهور "حكايا مسك" مساء الخميس المقبل، للحديث عن تجربته السينمائية والفنية، مستعرضًا من خلالها مشاركاته ومشواره الفني في أكثر من 25 فيلمًا، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة ويدير الجلسة الحوارية على منصة حكايا الفنان يوسف الجراح، وذلك بعد العشاء في مقر الفعالية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي انطلقت اليوم، وتستمر إلى الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.


وتتميز النسخة الجديدة من الحكايا بـ"الرحلة التفاعلية"، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

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