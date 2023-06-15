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"التحالف": اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

إلحاقًا للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) صباح اليوم، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة (عسير).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولة الإرهابية من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية، تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار التي تحمل المواد المتفجرة. وبلغ مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية، وإسقاطها، وتدميرها (357) طائرة دون طيار؛ وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قِبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات كافة الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
سبق

إلحاقًا للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) صباح اليوم، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة (عسير).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولة الإرهابية من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية، تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار التي تحمل المواد المتفجرة. وبلغ مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية، وإسقاطها، وتدميرها (357) طائرة دون طيار؛ وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قِبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات كافة الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:28 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:37 PM

"التحالف": اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إلحاقًا للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) صباح اليوم، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة (عسير).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولة الإرهابية من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية، تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار التي تحمل المواد المتفجرة. وبلغ مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه السعودية، وإسقاطها، وتدميرها (357) طائرة دون طيار؛ وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، ورفضها المبادرات كافة التي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قِبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات كافة الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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