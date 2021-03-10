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بعد إعلانها دخول السوق السعودي.. قفزة بأسهم عملاق التجزئة البريطاني "B&Q"

تعمل في مجال تجميل المنازل وسط تطور سوق الرهن العقاري المحلي بالمملكة

قفزت أسهم شركة "B&Q" البريطانية العاملة في مجال تحسين وتجميل المنازل، بنسبة 4.30% بعد إعلانها عن توسعها ودخولها السوق السعودي خلال العام الجاري.

وتدخل الشركة البريطانية الشهيرة إلى السوق السعودي وسط تزايد ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة.

وينتظر أن تبدأ الشركة خلال العام الجاري بإطلاق متجرين في السعودية بمساحة 50 ألف قدم مربع، على أن تتوسع في افتتاح عدد آخر من المتاجر في عدة مدن بالسعودية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة إلى 4.30% في سوق التداول البريطاني يوم الثلاثاء فور انتشار الخبر بين المتداولين.

ويمثل التوسع في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة لشركة B&Q، ويأتي وسط تطور سوق الرهن العقاري المحلي في المملكة.

ونقلت تقارير بريطانية عن تييري غارنييه، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أداء الشركة كان خلال فترة جائحة كورونا أفضل من معظم قطاعات التجزئة الأخرى؛ حيث إن الملايين استخدموا فترة العزل المنزلي في تحديث منازلهم؛ مما أدى إلى زيادة المبيعات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد إعلانها دخول السوق السعودي.. قفزة بأسهم عملاق التجزئة البريطاني "B&Q"
سبق

قفزت أسهم شركة "B&Q" البريطانية العاملة في مجال تحسين وتجميل المنازل، بنسبة 4.30% بعد إعلانها عن توسعها ودخولها السوق السعودي خلال العام الجاري.

وتدخل الشركة البريطانية الشهيرة إلى السوق السعودي وسط تزايد ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة.

وينتظر أن تبدأ الشركة خلال العام الجاري بإطلاق متجرين في السعودية بمساحة 50 ألف قدم مربع، على أن تتوسع في افتتاح عدد آخر من المتاجر في عدة مدن بالسعودية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة إلى 4.30% في سوق التداول البريطاني يوم الثلاثاء فور انتشار الخبر بين المتداولين.

ويمثل التوسع في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة لشركة B&Q، ويأتي وسط تطور سوق الرهن العقاري المحلي في المملكة.

ونقلت تقارير بريطانية عن تييري غارنييه، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أداء الشركة كان خلال فترة جائحة كورونا أفضل من معظم قطاعات التجزئة الأخرى؛ حيث إن الملايين استخدموا فترة العزل المنزلي في تحديث منازلهم؛ مما أدى إلى زيادة المبيعات.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:29 AM

بعد إعلانها دخول السوق السعودي.. قفزة بأسهم عملاق التجزئة البريطاني "B&Q"

تعمل في مجال تجميل المنازل وسط تطور سوق الرهن العقاري المحلي بالمملكة

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خالد علي - الرياض
1
2,028

قفزت أسهم شركة "B&Q" البريطانية العاملة في مجال تحسين وتجميل المنازل، بنسبة 4.30% بعد إعلانها عن توسعها ودخولها السوق السعودي خلال العام الجاري.

وتدخل الشركة البريطانية الشهيرة إلى السوق السعودي وسط تزايد ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة.

وينتظر أن تبدأ الشركة خلال العام الجاري بإطلاق متجرين في السعودية بمساحة 50 ألف قدم مربع، على أن تتوسع في افتتاح عدد آخر من المتاجر في عدة مدن بالسعودية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة إلى 4.30% في سوق التداول البريطاني يوم الثلاثاء فور انتشار الخبر بين المتداولين.

ويمثل التوسع في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة لشركة B&Q، ويأتي وسط تطور سوق الرهن العقاري المحلي في المملكة.

ونقلت تقارير بريطانية عن تييري غارنييه، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أداء الشركة كان خلال فترة جائحة كورونا أفضل من معظم قطاعات التجزئة الأخرى؛ حيث إن الملايين استخدموا فترة العزل المنزلي في تحديث منازلهم؛ مما أدى إلى زيادة المبيعات.

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