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المملكة تشارك في الاجتماع "23" للجنة الحكومة الإلكترونية بمجلس التعاون

تضمن بحث مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الحكومة الرقمية في الاجتماع "23" للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، برئاسة مملكة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالإضافة إلى رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعددٍ من المختصين في الأمانة العامة للمجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بدءاً من الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين، وإعداد نموذج قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية، ومبادرة تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس، وصولاً إلى مقترح إنشاء فريق عمل مختص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومبادرة إعداد وتنفيذ خطة لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

وتشارك هيئة الحكومة الرقمية في هذا الاجتماع الذي يعقد دورياً، سعياً منها إلى تعزيز آليات التعاون، والاستفادة من تجارب دول المجلس، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التحول الرقمي الحكومي، بما ينتج عنه العديد من التوصيات المهمة التي ترتقي بمستوى أعمال الحكومات في دول المجلس.

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المملكة تشارك في الاجتماع "23" للجنة الحكومة الإلكترونية بمجلس التعاون
سبق

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الحكومة الرقمية في الاجتماع "23" للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، برئاسة مملكة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالإضافة إلى رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعددٍ من المختصين في الأمانة العامة للمجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بدءاً من الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين، وإعداد نموذج قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية، ومبادرة تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس، وصولاً إلى مقترح إنشاء فريق عمل مختص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومبادرة إعداد وتنفيذ خطة لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

وتشارك هيئة الحكومة الرقمية في هذا الاجتماع الذي يعقد دورياً، سعياً منها إلى تعزيز آليات التعاون، والاستفادة من تجارب دول المجلس، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التحول الرقمي الحكومي، بما ينتج عنه العديد من التوصيات المهمة التي ترتقي بمستوى أعمال الحكومات في دول المجلس.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
03:30 PM

المملكة تشارك في الاجتماع "23" للجنة الحكومة الإلكترونية بمجلس التعاون

تضمن بحث مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الحكومة الرقمية في الاجتماع "23" للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، برئاسة مملكة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالإضافة إلى رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعددٍ من المختصين في الأمانة العامة للمجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بدءاً من الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين، وإعداد نموذج قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية، ومبادرة تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الشبكة الحكومية الإلكترونية بدول المجلس، وصولاً إلى مقترح إنشاء فريق عمل مختص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومبادرة إعداد وتنفيذ خطة لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

وتشارك هيئة الحكومة الرقمية في هذا الاجتماع الذي يعقد دورياً، سعياً منها إلى تعزيز آليات التعاون، والاستفادة من تجارب دول المجلس، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التحول الرقمي الحكومي، بما ينتج عنه العديد من التوصيات المهمة التي ترتقي بمستوى أعمال الحكومات في دول المجلس.

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