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"تقويم التعليم" توضح شرط الحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي

كانت الهيئة قد أعلنت عن الضوابط الخاصة بإصدار المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

أكدت هيئة تقويم التعليم اشتراط الحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي، قبل الحصول على رخصة معلم ممارس على أقل تقدير.

جاء ذلك، خلال رد "الهيئة" على عدد من الاستفسارات عبر صفحة المستفيدين.

وقالت هيئة تقويم التعليم: للحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي؛ ينبغي على المتقدم الحصول على رخصة معلم ممارس على الأقل، والتي حددت درجتها بـ 50 در درجة فأعلى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن الضوابط الخاصة بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، واشترطت للحصول على رخص المعلمين "ممارس ومتقدم وخبير" مؤهل الشهادة الجامعية، وحصول المتقدم على درجة الاختبار المخصصة للرخصة، وأن يكون حاصلاً على الرتبة التي تسبق الرتبة المتقدم لها في الاختبار، وأن يكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رخصة الرتبة.

وحددت عددًا من الضوابط الخاصة بالحصول على رخصة مهنية للقيادة المدرسية والإشراف التربوي والإرشاد الطلابي، موضحة أن مدة الرخصة التي يحصل عليها المتقدم خمس سنوات.

وأكدت الهيئة أن الرخصة المهنية ستصدر للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل والحاصلين على اختبار كفايات المعلمين والمعلمات العام والتخصصي في حال تحقيق درجات الاجتياز المقرة لرخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة، ورخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة، ورخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلى في كلا الاختبارين (العام والتخصصي) على أن يتم المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبير حسب المؤهل العلمي.

وقالت "الهيئة": في حال عدم تحقيق الدرجة المحددة لأي رخصة في أي من الاختبارين ستُمنح الرخصة للمستوى الأقل في نطاق الدرجة الأقل لأي من الاختبارين، حتى وإن كانت سنوات الخبرة في مستوى الرخصة الأعلى، وفق الضوابط الخاصة بمنح الرخصة.

وأضافت: يُستثنى من شرط المدة لرخصة معلم متقدم من يمارسون الإشراف التربوي أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من شاغلي المستويات السادس أو الخامس أو الرابع قبل تاريخ 19 ربيع الآخر 1441، كما ورد في تعديلات لائحة الوظائف التعليمية

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" توضح شرط الحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي
سبق

أكدت هيئة تقويم التعليم اشتراط الحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي، قبل الحصول على رخصة معلم ممارس على أقل تقدير.

جاء ذلك، خلال رد "الهيئة" على عدد من الاستفسارات عبر صفحة المستفيدين.

وقالت هيئة تقويم التعليم: للحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي؛ ينبغي على المتقدم الحصول على رخصة معلم ممارس على الأقل، والتي حددت درجتها بـ 50 در درجة فأعلى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن الضوابط الخاصة بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، واشترطت للحصول على رخص المعلمين "ممارس ومتقدم وخبير" مؤهل الشهادة الجامعية، وحصول المتقدم على درجة الاختبار المخصصة للرخصة، وأن يكون حاصلاً على الرتبة التي تسبق الرتبة المتقدم لها في الاختبار، وأن يكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رخصة الرتبة.

وحددت عددًا من الضوابط الخاصة بالحصول على رخصة مهنية للقيادة المدرسية والإشراف التربوي والإرشاد الطلابي، موضحة أن مدة الرخصة التي يحصل عليها المتقدم خمس سنوات.

وأكدت الهيئة أن الرخصة المهنية ستصدر للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل والحاصلين على اختبار كفايات المعلمين والمعلمات العام والتخصصي في حال تحقيق درجات الاجتياز المقرة لرخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة، ورخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة، ورخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلى في كلا الاختبارين (العام والتخصصي) على أن يتم المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبير حسب المؤهل العلمي.

وقالت "الهيئة": في حال عدم تحقيق الدرجة المحددة لأي رخصة في أي من الاختبارين ستُمنح الرخصة للمستوى الأقل في نطاق الدرجة الأقل لأي من الاختبارين، حتى وإن كانت سنوات الخبرة في مستوى الرخصة الأعلى، وفق الضوابط الخاصة بمنح الرخصة.

وأضافت: يُستثنى من شرط المدة لرخصة معلم متقدم من يمارسون الإشراف التربوي أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من شاغلي المستويات السادس أو الخامس أو الرابع قبل تاريخ 19 ربيع الآخر 1441، كما ورد في تعديلات لائحة الوظائف التعليمية

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:10 PM

"تقويم التعليم" توضح شرط الحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي

كانت الهيئة قد أعلنت عن الضوابط الخاصة بإصدار المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت هيئة تقويم التعليم اشتراط الحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي، قبل الحصول على رخصة معلم ممارس على أقل تقدير.

جاء ذلك، خلال رد "الهيئة" على عدد من الاستفسارات عبر صفحة المستفيدين.

وقالت هيئة تقويم التعليم: للحصول على رخصة القيادة والإرشاد الطلابي؛ ينبغي على المتقدم الحصول على رخصة معلم ممارس على الأقل، والتي حددت درجتها بـ 50 در درجة فأعلى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن الضوابط الخاصة بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، واشترطت للحصول على رخص المعلمين "ممارس ومتقدم وخبير" مؤهل الشهادة الجامعية، وحصول المتقدم على درجة الاختبار المخصصة للرخصة، وأن يكون حاصلاً على الرتبة التي تسبق الرتبة المتقدم لها في الاختبار، وأن يكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رخصة الرتبة.

وحددت عددًا من الضوابط الخاصة بالحصول على رخصة مهنية للقيادة المدرسية والإشراف التربوي والإرشاد الطلابي، موضحة أن مدة الرخصة التي يحصل عليها المتقدم خمس سنوات.

وأكدت الهيئة أن الرخصة المهنية ستصدر للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل والحاصلين على اختبار كفايات المعلمين والمعلمات العام والتخصصي في حال تحقيق درجات الاجتياز المقرة لرخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة، ورخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة، ورخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلى في كلا الاختبارين (العام والتخصصي) على أن يتم المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبير حسب المؤهل العلمي.

وقالت "الهيئة": في حال عدم تحقيق الدرجة المحددة لأي رخصة في أي من الاختبارين ستُمنح الرخصة للمستوى الأقل في نطاق الدرجة الأقل لأي من الاختبارين، حتى وإن كانت سنوات الخبرة في مستوى الرخصة الأعلى، وفق الضوابط الخاصة بمنح الرخصة.

وأضافت: يُستثنى من شرط المدة لرخصة معلم متقدم من يمارسون الإشراف التربوي أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من شاغلي المستويات السادس أو الخامس أو الرابع قبل تاريخ 19 ربيع الآخر 1441، كما ورد في تعديلات لائحة الوظائف التعليمية

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