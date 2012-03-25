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"الأرصاد": رياح وارتفاع في الأمواج بمنطقة تبوك

الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ4 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقال المركز: إن الحالة تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وحقل، وشرما بنيوم)، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح وارتفاع في الأمواج بمنطقة تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقال المركز: إن الحالة تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وحقل، وشرما بنيوم)، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:18 PM

"الأرصاد": رياح وارتفاع في الأمواج بمنطقة تبوك

الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ4 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وقال المركز: إن الحالة تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وحقل، وشرما بنيوم)، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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