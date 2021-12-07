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الهند تتفوق على البرازيل كأكبر مورد غذائي للسعودية والدول العربية

بعد أن عطلت جائحة كورونا "كوفيد -19" التدفقات التجارية في عام 2020

تفوقت الهند على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى السعودية والدول العربية الأخرى للمرة الأولى منذ 15 عامًا بعد أن عطلت جائحة كورونا " كوفيد -19" التدفقات التجارية في عام 2020م، حيث يعد العالم العربي من بين أهم الشركاء التجاريين للبرازيل.

وقال تقرير "ناسدك" المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن البرازيل استحوذت على 8.15 ٪ من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عربية العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25 ٪ من تلك التجارة، منهية بذلك ميزة البرازيل لمدة 15 عامًا.

وكانت الشحنات البرازيلية إلى السعودية تستغرق 30 يومًا إلا أنها في الوقت الحالي فترة الانتظار تصل إلى 60 يومًا في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقل من أسبوع.

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الهند تتفوق على البرازيل كأكبر مورد غذائي للسعودية والدول العربية
سبق

تفوقت الهند على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى السعودية والدول العربية الأخرى للمرة الأولى منذ 15 عامًا بعد أن عطلت جائحة كورونا " كوفيد -19" التدفقات التجارية في عام 2020م، حيث يعد العالم العربي من بين أهم الشركاء التجاريين للبرازيل.

وقال تقرير "ناسدك" المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن البرازيل استحوذت على 8.15 ٪ من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عربية العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25 ٪ من تلك التجارة، منهية بذلك ميزة البرازيل لمدة 15 عامًا.

وكانت الشحنات البرازيلية إلى السعودية تستغرق 30 يومًا إلا أنها في الوقت الحالي فترة الانتظار تصل إلى 60 يومًا في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقل من أسبوع.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:30 PM

الهند تتفوق على البرازيل كأكبر مورد غذائي للسعودية والدول العربية

بعد أن عطلت جائحة كورونا "كوفيد -19" التدفقات التجارية في عام 2020

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خالد علي - الرياض
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تفوقت الهند على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى السعودية والدول العربية الأخرى للمرة الأولى منذ 15 عامًا بعد أن عطلت جائحة كورونا " كوفيد -19" التدفقات التجارية في عام 2020م، حيث يعد العالم العربي من بين أهم الشركاء التجاريين للبرازيل.

وقال تقرير "ناسدك" المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن البرازيل استحوذت على 8.15 ٪ من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عربية العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25 ٪ من تلك التجارة، منهية بذلك ميزة البرازيل لمدة 15 عامًا.

وكانت الشحنات البرازيلية إلى السعودية تستغرق 30 يومًا إلا أنها في الوقت الحالي فترة الانتظار تصل إلى 60 يومًا في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقل من أسبوع.

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