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بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس "شاباري" القاتل

خبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم

تسود مخاوف من ظهور فيروس قاتل جديد في بوليفيا، لا يُعرف عنه الكثير، ويُطلق عليه اسم "شاباري" نسبة لمنطقة شاباري البوليفية، وذلك بعد ‫فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 61 مليون، وأدى إلى وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم.

وظهر "شاباري" لأول مرة عام 2004 عندما تُوفي مزارع يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم الإبلاغ عن حالة ثانية عام 2019 بالقرب من العاصمة البوليفية، ومن ثم تم تسجيل 5 حالات مؤكدة و3 وفيات، حسب موقع "محتوى".

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، فإن فيروس "شاباري" مشابه لفيروس إيبولا، ومن أهم أعراضه الحمى وآلام الرأس والبطن والطفح الجلدي وفشل الأعضاء والنزيف؛ ومن ثم الوفاة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الفرنسية، فإن الفئران هي أحد المصادر لفيروس "شاباري"؛ إذ صرحت عالمة الأوبئة "كاتلين كوسابوم" بأن التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي الذي قاموا بعزله من عينات القوارض يتطابق بشكل تام مع ما رأوه في الحالات البشرية.

ولا يوجد علاج لفيروس "شاباري" حاليًا، ولكن الجيد أن الخبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم؛ لأن درجة الحرارة المرتفعة واستخدام المطهرات يؤديان إلى السيطرة عليه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس "شاباري" القاتل
سبق

تسود مخاوف من ظهور فيروس قاتل جديد في بوليفيا، لا يُعرف عنه الكثير، ويُطلق عليه اسم "شاباري" نسبة لمنطقة شاباري البوليفية، وذلك بعد ‫فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 61 مليون، وأدى إلى وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم.

وظهر "شاباري" لأول مرة عام 2004 عندما تُوفي مزارع يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم الإبلاغ عن حالة ثانية عام 2019 بالقرب من العاصمة البوليفية، ومن ثم تم تسجيل 5 حالات مؤكدة و3 وفيات، حسب موقع "محتوى".

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، فإن فيروس "شاباري" مشابه لفيروس إيبولا، ومن أهم أعراضه الحمى وآلام الرأس والبطن والطفح الجلدي وفشل الأعضاء والنزيف؛ ومن ثم الوفاة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الفرنسية، فإن الفئران هي أحد المصادر لفيروس "شاباري"؛ إذ صرحت عالمة الأوبئة "كاتلين كوسابوم" بأن التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي الذي قاموا بعزله من عينات القوارض يتطابق بشكل تام مع ما رأوه في الحالات البشرية.

ولا يوجد علاج لفيروس "شاباري" حاليًا، ولكن الجيد أن الخبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم؛ لأن درجة الحرارة المرتفعة واستخدام المطهرات يؤديان إلى السيطرة عليه.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:45 PM

بعد كورونا.. مخاوف جديدة من انتشار فيروس "شاباري" القاتل

خبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم

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خالد الشاماني - الرياض
2
9,042

تسود مخاوف من ظهور فيروس قاتل جديد في بوليفيا، لا يُعرف عنه الكثير، ويُطلق عليه اسم "شاباري" نسبة لمنطقة شاباري البوليفية، وذلك بعد ‫فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 61 مليون، وأدى إلى وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم.

وظهر "شاباري" لأول مرة عام 2004 عندما تُوفي مزارع يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم الإبلاغ عن حالة ثانية عام 2019 بالقرب من العاصمة البوليفية، ومن ثم تم تسجيل 5 حالات مؤكدة و3 وفيات، حسب موقع "محتوى".

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "DPA"، فإن فيروس "شاباري" مشابه لفيروس إيبولا، ومن أهم أعراضه الحمى وآلام الرأس والبطن والطفح الجلدي وفشل الأعضاء والنزيف؛ ومن ثم الوفاة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الفرنسية، فإن الفئران هي أحد المصادر لفيروس "شاباري"؛ إذ صرحت عالمة الأوبئة "كاتلين كوسابوم" بأن التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي الذي قاموا بعزله من عينات القوارض يتطابق بشكل تام مع ما رأوه في الحالات البشرية.

ولا يوجد علاج لفيروس "شاباري" حاليًا، ولكن الجيد أن الخبراء يرون أنه من الصعب نسبيًّا انتشاره في جميع أنحاء العالم؛ لأن درجة الحرارة المرتفعة واستخدام المطهرات يؤديان إلى السيطرة عليه.

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