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"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

على مداخل مكة الـ6.. بدء ثالث مراحل الفحص الموسع لمعدل انتشار "كورونا"

شملت حي التخصصي "حجز السيارات" فيما تمت إتاحة مواعيد للعينات عبر "صحتي"

بدأت، اليوم الجمعة، الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، المرحلة الثالثة من ‫الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا؛ ‏وذلك على مداخل مكة المكرمة الستة؛ حيث شملت المرحلة حي التخصصي "حجز السيارات بالزايدي"، وتم فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، فيما تمت إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

وقد أوضحت وزارة الصحة، اليوم، بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وستتبعها الرياض الأسبوع القادم، ثم تليها باقي المناطق بمشيئة الله.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة؛ منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على مداخل مكة الـ6.. بدء ثالث مراحل الفحص الموسع لمعدل انتشار "كورونا"
سبق

بدأت، اليوم الجمعة، الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، المرحلة الثالثة من ‫الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا؛ ‏وذلك على مداخل مكة المكرمة الستة؛ حيث شملت المرحلة حي التخصصي "حجز السيارات بالزايدي"، وتم فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، فيما تمت إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

وقد أوضحت وزارة الصحة، اليوم، بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وستتبعها الرياض الأسبوع القادم، ثم تليها باقي المناطق بمشيئة الله.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة؛ منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
07:12 PM

على مداخل مكة الـ6.. بدء ثالث مراحل الفحص الموسع لمعدل انتشار "كورونا"

شملت حي التخصصي "حجز السيارات" فيما تمت إتاحة مواعيد للعينات عبر "صحتي"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,821

بدأت، اليوم الجمعة، الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، المرحلة الثالثة من ‫الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا؛ ‏وذلك على مداخل مكة المكرمة الستة؛ حيث شملت المرحلة حي التخصصي "حجز السيارات بالزايدي"، وتم فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، فيما تمت إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

وقد أوضحت وزارة الصحة، اليوم، بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وستتبعها الرياض الأسبوع القادم، ثم تليها باقي المناطق بمشيئة الله.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة؛ منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

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