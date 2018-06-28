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الكويت تسجِّل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.

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الكويت تسجِّل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
10:37 PM

الكويت تسجِّل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.

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