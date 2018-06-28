الكويت تسجِّل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.
سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.
سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.
سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943.