انطلاق الأسبوع القرآني الأول بجامعة الملك خالد

بعنوان "بالقرآن نحيا" وحتى الخميس المقبل

افتتح عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور محمد بن ظافر الشهري، اليوم الأحد؛ فعاليات الأسبوع القرآني الأول، بعنوان "بالقرآن نحيا"، بقسم القرآن وعلومه بالكلية، وتستمر حتى، الخميس المقبل.

وأعلن عميد الكلية، انطلاق الفعاليات، واشتملت على عرض مصور يحتوي على كلمات لعدد من أصحاب الفضيلة، ثم لقاءات وتلاوات لبعض الطلاب، وتضمنت خيمة لتلقي الدروس في التلاوة والتجويد والتفسير.

وألقيت كلمة بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر في جامع الأمير فيصل بن خالد بمقر الجامعة، للأستاذ الدكتور شايع بن عبده الأسمري، وكلمة في مسجد المجمع الأكاديمي، بالمحالة للدكتور عوض الوادعي، وكلمة في مسجد الإسكان الطلابي بلعصان، للدكتور عوض الناشري بعد صلاة المغرب، تناولت حث الطلاب الإقبال على القرآن والعناية به تلاوة وحفظاً وتدبراً وعملاً.

وأتاحت مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية، إقراء الطلاب والاستماع لتلاواتهم.