النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم سعودي .. البحرين تعلن تعافي 17 حالة كورونا والإجمالي يصل إلى 77

تم إخراجهم من العزل بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية أوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين كافة في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19)؛ كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بينهم سعودي .. البحرين تعلن تعافي 17 حالة كورونا والإجمالي يصل إلى 77
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية أوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين كافة في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19)؛ كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:10 AM

بينهم سعودي .. البحرين تعلن تعافي 17 حالة كورونا والإجمالي يصل إلى 77

تم إخراجهم من العزل بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
994

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية أوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين كافة في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19)؛ كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقار سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي ستُعطى لهم من قِبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,292
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,671
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,580
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,654

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة