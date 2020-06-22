صورة للبرق بمتنزه الحبلة بعسير

التقط المصور مفلح الحارثي اليوم الاثنين صورة للبرق في خلفية لأحد المجسمات الجمالية بمتنزه الحبلة بعسير.
وقال المصور الحارثي إنه قام بالتقاط الصورة أثناء متابعته الأمطار بمتنزه الحبلة.
التقط المصور مفلح الحارثي اليوم الاثنين صورة للبرق في خلفية لأحد المجسمات الجمالية بمتنزه الحبلة بعسير.
وقال المصور الحارثي إنه قام بالتقاط الصورة أثناء متابعته الأمطار بمتنزه الحبلة.
التقط المصور مفلح الحارثي اليوم الاثنين صورة للبرق في خلفية لأحد المجسمات الجمالية بمتنزه الحبلة بعسير.
وقال المصور الحارثي إنه قام بالتقاط الصورة أثناء متابعته الأمطار بمتنزه الحبلة.
التقط المصور مفلح الحارثي اليوم الاثنين صورة للبرق في خلفية لأحد المجسمات الجمالية بمتنزه الحبلة بعسير.
وقال المصور الحارثي إنه قام بالتقاط الصورة أثناء متابعته الأمطار بمتنزه الحبلة.