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الهلال : "الشهراني" و "جانغ" تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه ضمك، الخميس المقبل، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأزرق مشاركة اللاعب "المالي" موسى ماريغا في جزء من المناورة قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، في حين واصل ياسر الشهراني وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : "الشهراني" و "جانغ" تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك
سبق

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه ضمك، الخميس المقبل، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأزرق مشاركة اللاعب "المالي" موسى ماريغا في جزء من المناورة قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، في حين واصل ياسر الشهراني وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
10:06 PM

الهلال : "الشهراني" و "جانغ" تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه ضمك، الخميس المقبل، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأزرق مشاركة اللاعب "المالي" موسى ماريغا في جزء من المناورة قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، في حين واصل ياسر الشهراني وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.

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142 مليون ..

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