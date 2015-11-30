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الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي
سبق

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
09:13 AM

الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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