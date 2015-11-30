الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.