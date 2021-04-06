"الوطني للأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية.. والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمّن أتربةً مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً على محافظتي الشملي والحائط.