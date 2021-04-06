"الوطني للأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمّن أتربةً مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً على محافظتي الشملي والحائط.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمّن أتربةً مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً على محافظتي الشملي والحائط.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمّن أتربةً مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً على محافظتي الشملي والحائط.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمّن أتربةً مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً على محافظتي الشملي والحائط.