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بحضور المحافظ.. "بر العارضة" تسلّم مكتب تعليمها ١٠٠ جهاز لوحي

تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الجمعية وإدارة تعليم جازان

أنهت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان، الأسبوع الماضي، توزيع (٢٠٠) جهاز لوحي للطلاب والطالبات الأيتام والفقراء.

ويأتي مشروع الأجهزة اللوحية ضمن خطة الجمعية لدعم أبناء الأسر المسجلة بالجمعية لإكمال مسيرتهم التعليمية، بحيث إن بعض الأسر لديها طلاب يدرسون عن بُعد ولا تملك الإمكانية لتوفير أجهزة لأبنائها للحضور عبر منصات التعليم الإلكترونية.

وتمّ تسليم مكتب التعليم بمحافظة العارضة (١٠٠) جهاز لوحي بحضور محافظ العارضة إبراهيم الألمعي؛ وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين الجمعية وإدارة تعليم جازان؛ ليتم توزيعها على الطلاب والطالبات بإشراف مكتب التعليم بالعارضة، وأشرفت الجمعية على توزيع الـ (١٠٠) جهاز الأخرى بالتنسيق مع الأسر بشكل مباشر.

من جانبه، قدّم رئيس الجمعية حسين الحريصي؛ شكره لمنصة إحسان والقائمين عليها والداعمين لها كافة، على ما يتم تقديمه للجمعيات والجهات الخيرية من دعم ومساندة لتنفيذ برامجها ومشاريعها، بحيث إن مشروع الأجهزة اللوحية الذي تمّ تنفيذه بدعم منصة إحسان.

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بحضور المحافظ.. "بر العارضة" تسلّم مكتب تعليمها ١٠٠ جهاز لوحي
سبق

أنهت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان، الأسبوع الماضي، توزيع (٢٠٠) جهاز لوحي للطلاب والطالبات الأيتام والفقراء.

ويأتي مشروع الأجهزة اللوحية ضمن خطة الجمعية لدعم أبناء الأسر المسجلة بالجمعية لإكمال مسيرتهم التعليمية، بحيث إن بعض الأسر لديها طلاب يدرسون عن بُعد ولا تملك الإمكانية لتوفير أجهزة لأبنائها للحضور عبر منصات التعليم الإلكترونية.

وتمّ تسليم مكتب التعليم بمحافظة العارضة (١٠٠) جهاز لوحي بحضور محافظ العارضة إبراهيم الألمعي؛ وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين الجمعية وإدارة تعليم جازان؛ ليتم توزيعها على الطلاب والطالبات بإشراف مكتب التعليم بالعارضة، وأشرفت الجمعية على توزيع الـ (١٠٠) جهاز الأخرى بالتنسيق مع الأسر بشكل مباشر.

من جانبه، قدّم رئيس الجمعية حسين الحريصي؛ شكره لمنصة إحسان والقائمين عليها والداعمين لها كافة، على ما يتم تقديمه للجمعيات والجهات الخيرية من دعم ومساندة لتنفيذ برامجها ومشاريعها، بحيث إن مشروع الأجهزة اللوحية الذي تمّ تنفيذه بدعم منصة إحسان.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
01:31 PM

بحضور المحافظ.. "بر العارضة" تسلّم مكتب تعليمها ١٠٠ جهاز لوحي

تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الجمعية وإدارة تعليم جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان، الأسبوع الماضي، توزيع (٢٠٠) جهاز لوحي للطلاب والطالبات الأيتام والفقراء.

ويأتي مشروع الأجهزة اللوحية ضمن خطة الجمعية لدعم أبناء الأسر المسجلة بالجمعية لإكمال مسيرتهم التعليمية، بحيث إن بعض الأسر لديها طلاب يدرسون عن بُعد ولا تملك الإمكانية لتوفير أجهزة لأبنائها للحضور عبر منصات التعليم الإلكترونية.

وتمّ تسليم مكتب التعليم بمحافظة العارضة (١٠٠) جهاز لوحي بحضور محافظ العارضة إبراهيم الألمعي؛ وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين الجمعية وإدارة تعليم جازان؛ ليتم توزيعها على الطلاب والطالبات بإشراف مكتب التعليم بالعارضة، وأشرفت الجمعية على توزيع الـ (١٠٠) جهاز الأخرى بالتنسيق مع الأسر بشكل مباشر.

من جانبه، قدّم رئيس الجمعية حسين الحريصي؛ شكره لمنصة إحسان والقائمين عليها والداعمين لها كافة، على ما يتم تقديمه للجمعيات والجهات الخيرية من دعم ومساندة لتنفيذ برامجها ومشاريعها، بحيث إن مشروع الأجهزة اللوحية الذي تمّ تنفيذه بدعم منصة إحسان.

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