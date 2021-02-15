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تفاؤل لقاح "كورونا" يطيح بالدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين

الجنيه الإسترليني أحد الرابحين من ضعف العملة الأمريكية

بدأ الدولار في التراجع قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم (الاثنين)، حيث أدى التفاؤل بشأن إطلاق لقاح "كوفيد-19"، وحزمة التحفيز الأمريكية المخططة البالغة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع العملات الأكثر خطورة، وأسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليقترب من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم نشهده منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن بين الرابحين مقابل الدولار الأضعف، كسر الجنيه البريطاني 1.39 دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما زادت عملات السلع الأساسية، بما في ذلك الراند الجنوب أفريقي الذي سجل أعلى مستوى له في عام واحد، وفقاً لـ"رويترز".

وانعكس تحسن الرغبة في المخاطرة أيضًا على الأسهم، حيث ارتفعت المؤشرات الأوروبية بعد أن ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا في وقت سابق من اليوم.

وظلت العديد من الأسواق المالية في آسيا مغلقة اليوم، بمناسبة العام القمري الجديد، بينما ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية في يوم الرؤساء.

لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تفاؤل لقاح "كورونا" يطيح بالدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين
سبق

بدأ الدولار في التراجع قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم (الاثنين)، حيث أدى التفاؤل بشأن إطلاق لقاح "كوفيد-19"، وحزمة التحفيز الأمريكية المخططة البالغة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع العملات الأكثر خطورة، وأسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليقترب من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم نشهده منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن بين الرابحين مقابل الدولار الأضعف، كسر الجنيه البريطاني 1.39 دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما زادت عملات السلع الأساسية، بما في ذلك الراند الجنوب أفريقي الذي سجل أعلى مستوى له في عام واحد، وفقاً لـ"رويترز".

وانعكس تحسن الرغبة في المخاطرة أيضًا على الأسهم، حيث ارتفعت المؤشرات الأوروبية بعد أن ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا في وقت سابق من اليوم.

وظلت العديد من الأسواق المالية في آسيا مغلقة اليوم، بمناسبة العام القمري الجديد، بينما ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية في يوم الرؤساء.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:12 PM

تفاؤل لقاح "كورونا" يطيح بالدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين

الجنيه الإسترليني أحد الرابحين من ضعف العملة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الدولار في التراجع قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم (الاثنين)، حيث أدى التفاؤل بشأن إطلاق لقاح "كوفيد-19"، وحزمة التحفيز الأمريكية المخططة البالغة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع العملات الأكثر خطورة، وأسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليقترب من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم نشهده منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن بين الرابحين مقابل الدولار الأضعف، كسر الجنيه البريطاني 1.39 دولار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما زادت عملات السلع الأساسية، بما في ذلك الراند الجنوب أفريقي الذي سجل أعلى مستوى له في عام واحد، وفقاً لـ"رويترز".

وانعكس تحسن الرغبة في المخاطرة أيضًا على الأسهم، حيث ارتفعت المؤشرات الأوروبية بعد أن ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا في وقت سابق من اليوم.

وظلت العديد من الأسواق المالية في آسيا مغلقة اليوم، بمناسبة العام القمري الجديد، بينما ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية في يوم الرؤساء.

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