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الإمارات: 928 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يبلغ 470,175 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1,928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 485,675 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,533 وفاة.
وأشارت إلى تماثل 1,719 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 470,175 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 928 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1,928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 485,675 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,533 وفاة.
وأشارت إلى تماثل 1,719 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 470,175 حالة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:42 PM

الإمارات: 928 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يبلغ 470,175 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1,928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 485,675 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,533 وفاة.
وأشارت إلى تماثل 1,719 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 470,175 حالة.

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