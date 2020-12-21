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"العامودي" يتفقد سير اختبارات الفصل الأول بالليلية الخامسة الثانوية بمكة

اطلع على قاعات الاختبار الافتراضية واستمع لشرح من قائد المدرسة

وقف مساعد المدير العام لشؤون التعليمية بمكة المكرمة علي بن حسين العامودي ومدير إدارة التعليم المستمر خالد بن جميل الحارثي والمشرف التربوي عبدالرحمن الحارثي مساء اليوم سير الاختبارات في أول يوم الاختبارات للفصل الأول بالليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي.

واطلع "العامودي" و"الحارثي" على قاعات الاختبار الافتراضية (عن بعد) واستمع لشرح وافٍ من قائد المدرسة علي محسن الزهراني وعن أعداد الطلاب والحضور والغياب لليوم الأول من الاختبارات كما قدم وكيل المدرسة فهد الحارثي شرحًا عن آلية سير الاختبارات في لجان الاختبارات وسجلات الإرشاد الأكاديمي ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من حضور الجميع عبر المنصة الإلكترونية.

فيما اطلع المرشد الطلابي مبارك العصيمي آلية التواصل لدارسين عن بعد ونماذج حصر معلومات الدارسين عقد اللقاءات عبر منصات مواقع التواصل لشرح عملية الدخول الاختبار عبر منصتي واستلام التكليفات والواجبات عن بعد واستخدام نماذج الإلكترونية.

كما ثمّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي جهود قائد المدرسة والكادر الإداري والمعلمين في مدرسة الليلية الخامسة الثانوية بشريح القاضي وعلى ما يقومون به من تسهيل سير الاختبارات بكل يسر وسهولة كما أثنى على الالتزام بوقت الاختبارات التي حددها وزارة التعليم وكان نسبة الحضور 100 ٪.

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي أن هناك غرفة تحكم للطوارئ تشارك فيها المدرسة وتقنية المعلومات والإشراف التربوي وذلك تفاديًا لظهور مشاكل تقنية وإيجاد الحلول السريعة العاجلة لها مقدمًا شكره لقائد المدرسة وطاقمها وذلك لما شاهده من متابعة جادة ومتمكنة لطلابها خلال اليوم الأول من الاختبارات وكذلك في القدرات والتحصيلي لرفع مؤشر المدرسة كما تفقد مدرسة النعمان بن المقرن المتوسطة واطلع على سير الاختبارات وتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح.

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"العامودي" يتفقد سير اختبارات الفصل الأول بالليلية الخامسة الثانوية بمكة
سبق

وقف مساعد المدير العام لشؤون التعليمية بمكة المكرمة علي بن حسين العامودي ومدير إدارة التعليم المستمر خالد بن جميل الحارثي والمشرف التربوي عبدالرحمن الحارثي مساء اليوم سير الاختبارات في أول يوم الاختبارات للفصل الأول بالليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي.

واطلع "العامودي" و"الحارثي" على قاعات الاختبار الافتراضية (عن بعد) واستمع لشرح وافٍ من قائد المدرسة علي محسن الزهراني وعن أعداد الطلاب والحضور والغياب لليوم الأول من الاختبارات كما قدم وكيل المدرسة فهد الحارثي شرحًا عن آلية سير الاختبارات في لجان الاختبارات وسجلات الإرشاد الأكاديمي ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من حضور الجميع عبر المنصة الإلكترونية.

فيما اطلع المرشد الطلابي مبارك العصيمي آلية التواصل لدارسين عن بعد ونماذج حصر معلومات الدارسين عقد اللقاءات عبر منصات مواقع التواصل لشرح عملية الدخول الاختبار عبر منصتي واستلام التكليفات والواجبات عن بعد واستخدام نماذج الإلكترونية.

كما ثمّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي جهود قائد المدرسة والكادر الإداري والمعلمين في مدرسة الليلية الخامسة الثانوية بشريح القاضي وعلى ما يقومون به من تسهيل سير الاختبارات بكل يسر وسهولة كما أثنى على الالتزام بوقت الاختبارات التي حددها وزارة التعليم وكان نسبة الحضور 100 ٪.

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي أن هناك غرفة تحكم للطوارئ تشارك فيها المدرسة وتقنية المعلومات والإشراف التربوي وذلك تفاديًا لظهور مشاكل تقنية وإيجاد الحلول السريعة العاجلة لها مقدمًا شكره لقائد المدرسة وطاقمها وذلك لما شاهده من متابعة جادة ومتمكنة لطلابها خلال اليوم الأول من الاختبارات وكذلك في القدرات والتحصيلي لرفع مؤشر المدرسة كما تفقد مدرسة النعمان بن المقرن المتوسطة واطلع على سير الاختبارات وتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:08 AM

"العامودي" يتفقد سير اختبارات الفصل الأول بالليلية الخامسة الثانوية بمكة

اطلع على قاعات الاختبار الافتراضية واستمع لشرح من قائد المدرسة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وقف مساعد المدير العام لشؤون التعليمية بمكة المكرمة علي بن حسين العامودي ومدير إدارة التعليم المستمر خالد بن جميل الحارثي والمشرف التربوي عبدالرحمن الحارثي مساء اليوم سير الاختبارات في أول يوم الاختبارات للفصل الأول بالليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي.

واطلع "العامودي" و"الحارثي" على قاعات الاختبار الافتراضية (عن بعد) واستمع لشرح وافٍ من قائد المدرسة علي محسن الزهراني وعن أعداد الطلاب والحضور والغياب لليوم الأول من الاختبارات كما قدم وكيل المدرسة فهد الحارثي شرحًا عن آلية سير الاختبارات في لجان الاختبارات وسجلات الإرشاد الأكاديمي ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من حضور الجميع عبر المنصة الإلكترونية.

فيما اطلع المرشد الطلابي مبارك العصيمي آلية التواصل لدارسين عن بعد ونماذج حصر معلومات الدارسين عقد اللقاءات عبر منصات مواقع التواصل لشرح عملية الدخول الاختبار عبر منصتي واستلام التكليفات والواجبات عن بعد واستخدام نماذج الإلكترونية.

كما ثمّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي جهود قائد المدرسة والكادر الإداري والمعلمين في مدرسة الليلية الخامسة الثانوية بشريح القاضي وعلى ما يقومون به من تسهيل سير الاختبارات بكل يسر وسهولة كما أثنى على الالتزام بوقت الاختبارات التي حددها وزارة التعليم وكان نسبة الحضور 100 ٪.

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي أن هناك غرفة تحكم للطوارئ تشارك فيها المدرسة وتقنية المعلومات والإشراف التربوي وذلك تفاديًا لظهور مشاكل تقنية وإيجاد الحلول السريعة العاجلة لها مقدمًا شكره لقائد المدرسة وطاقمها وذلك لما شاهده من متابعة جادة ومتمكنة لطلابها خلال اليوم الأول من الاختبارات وكذلك في القدرات والتحصيلي لرفع مؤشر المدرسة كما تفقد مدرسة النعمان بن المقرن المتوسطة واطلع على سير الاختبارات وتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح.

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