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أنقذ زوجها من الموت غرقًا.. مواطنة بريطانية تصف "المبتعث الشمري" بـ"البطل"

زملاؤه في بريطانيا نشروا هاشتاقًا باسمه محتفين ببطولته

أشادت مواطنة بريطانية بالعمل البطولي الذي قام به المبتعث "تركي الشمري" عندما أنقذ زوجها من الغرق.

ونشرت المواطنة "جيسيكا ويليامز" على صفحتها على فيس بوك صورة للمبتعث تركي الشمري، ووصفته بالبطل الذي حافظ على حياة زوجها بعد سقوطه في نهر بمدينة بريستون.

ونشر مبتعثون في بريطانيا هاشتاقًا بعنوان #تركي_الشمري، احتفوا ببطولته، مؤكدين أن زميلهم "الشمري" سجل موقفًا مشرفًا لأبناء الوطن في الخارج.

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أنقذ زوجها من الموت غرقًا.. مواطنة بريطانية تصف "المبتعث الشمري" بـ"البطل"
سبق

أشادت مواطنة بريطانية بالعمل البطولي الذي قام به المبتعث "تركي الشمري" عندما أنقذ زوجها من الغرق.

ونشرت المواطنة "جيسيكا ويليامز" على صفحتها على فيس بوك صورة للمبتعث تركي الشمري، ووصفته بالبطل الذي حافظ على حياة زوجها بعد سقوطه في نهر بمدينة بريستون.

ونشر مبتعثون في بريطانيا هاشتاقًا بعنوان #تركي_الشمري، احتفوا ببطولته، مؤكدين أن زميلهم "الشمري" سجل موقفًا مشرفًا لأبناء الوطن في الخارج.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:37 AM

أنقذ زوجها من الموت غرقًا.. مواطنة بريطانية تصف "المبتعث الشمري" بـ"البطل"

زملاؤه في بريطانيا نشروا هاشتاقًا باسمه محتفين ببطولته

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سويد الحارثي - الرياض
1
7,207

أشادت مواطنة بريطانية بالعمل البطولي الذي قام به المبتعث "تركي الشمري" عندما أنقذ زوجها من الغرق.

ونشرت المواطنة "جيسيكا ويليامز" على صفحتها على فيس بوك صورة للمبتعث تركي الشمري، ووصفته بالبطل الذي حافظ على حياة زوجها بعد سقوطه في نهر بمدينة بريستون.

ونشر مبتعثون في بريطانيا هاشتاقًا بعنوان #تركي_الشمري، احتفوا ببطولته، مؤكدين أن زميلهم "الشمري" سجل موقفًا مشرفًا لأبناء الوطن في الخارج.

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