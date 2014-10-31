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مصر.. فيديو متداول لطفل يقود سيارة ويصدم رجل مرور

أجهزة الأمن تفحص فيديو

تفحص أجهزة الأمن المصرية فيديو متداول لطفل يقود سيارة ومعه بعض اصدقائه وهروبه من رجل مرور أثناء محاولة توقيفه وسؤاله بعدما صدم الشرطي.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها: كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا.

وتضيف الصحيفة: يحاول رجال الأمن تحديد مكان الواقعة وتحديد تاريخها.

ولاقى تماسك رجل الشرطة في التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض على الطفل، ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.

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مصر.. فيديو متداول لطفل يقود سيارة ويصدم رجل مرور
سبق

تفحص أجهزة الأمن المصرية فيديو متداول لطفل يقود سيارة ومعه بعض اصدقائه وهروبه من رجل مرور أثناء محاولة توقيفه وسؤاله بعدما صدم الشرطي.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها: كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا.

وتضيف الصحيفة: يحاول رجال الأمن تحديد مكان الواقعة وتحديد تاريخها.

ولاقى تماسك رجل الشرطة في التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض على الطفل، ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
02:12 PM

مصر.. فيديو متداول لطفل يقود سيارة ويصدم رجل مرور

أجهزة الأمن تفحص فيديو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفحص أجهزة الأمن المصرية فيديو متداول لطفل يقود سيارة ومعه بعض اصدقائه وهروبه من رجل مرور أثناء محاولة توقيفه وسؤاله بعدما صدم الشرطي.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها: كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا.

وتضيف الصحيفة: يحاول رجال الأمن تحديد مكان الواقعة وتحديد تاريخها.

ولاقى تماسك رجل الشرطة في التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض على الطفل، ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.

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