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عودة " بيريرا " و "كنو" لتدريبات الهلال الجماعية

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو، في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الاثنين، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي إثر الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي، فيما اكتفى البيروفي أندري كاريلو بأداء تدريبات بدنية متنوعة، في حين واصل الثنائي سلمان الفرج وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين المعدين لهما مسبقاً.

كما انتظم البرازيلي " بيريرا " في التدريبات الجماعية اليوم، بعد انتهاء عقوبته الانضباطية المفروضة عليه من مدرب الفريق البرتغالي "جارديم".

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عودة " بيريرا " و "كنو" لتدريبات الهلال الجماعية
سبق

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو، في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الاثنين، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي إثر الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي، فيما اكتفى البيروفي أندري كاريلو بأداء تدريبات بدنية متنوعة، في حين واصل الثنائي سلمان الفرج وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين المعدين لهما مسبقاً.

كما انتظم البرازيلي " بيريرا " في التدريبات الجماعية اليوم، بعد انتهاء عقوبته الانضباطية المفروضة عليه من مدرب الفريق البرتغالي "جارديم".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
10:02 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:44 AM

عودة " بيريرا " و "كنو" لتدريبات الهلال الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,038

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو، في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الاثنين، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي إثر الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي، فيما اكتفى البيروفي أندري كاريلو بأداء تدريبات بدنية متنوعة، في حين واصل الثنائي سلمان الفرج وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين المعدين لهما مسبقاً.

كما انتظم البرازيلي " بيريرا " في التدريبات الجماعية اليوم، بعد انتهاء عقوبته الانضباطية المفروضة عليه من مدرب الفريق البرتغالي "جارديم".

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