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"محلي حبونا" يتفقد مراكز وقرى حبونا ويرصد احتياجاتها

استمع لمطالبات المواطنين ورصد احتياجاتهم

تفقد محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان والمجلس المحلي بالمحافظة مركزي المجمع ومركز الحرشف والجفه وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه حفظهما الله.

واستمع " زامان " إلى مطالبات واحتياجات المواطنين ورصد احتياجات القرى والمراكز يرافقه في الجولة مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وعقد اجتماع في كل من المراكز حضرها رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، وقدمو طلباتهم واحتياجاتهم، فيما وعد المحافظ ومديرو الدوائر بتنفيذ المطالب.

وزار الجميع أحد المتاحف القديمة في مركز الحرشف العائد إلى أحد المواطنين، وأشاد بما شاهده في المتحف المرخص من قبل هيئة السياحة ووصى بتطويره وما يحتاج له من قبل بلدية المحافظة والتنسيق مع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة للاستفادة منه في المعارض والمتاحف الخاصة بالتراث.

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"محلي حبونا" يتفقد مراكز وقرى حبونا ويرصد احتياجاتها
سبق

تفقد محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان والمجلس المحلي بالمحافظة مركزي المجمع ومركز الحرشف والجفه وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه حفظهما الله.

واستمع " زامان " إلى مطالبات واحتياجات المواطنين ورصد احتياجات القرى والمراكز يرافقه في الجولة مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وعقد اجتماع في كل من المراكز حضرها رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، وقدمو طلباتهم واحتياجاتهم، فيما وعد المحافظ ومديرو الدوائر بتنفيذ المطالب.

وزار الجميع أحد المتاحف القديمة في مركز الحرشف العائد إلى أحد المواطنين، وأشاد بما شاهده في المتحف المرخص من قبل هيئة السياحة ووصى بتطويره وما يحتاج له من قبل بلدية المحافظة والتنسيق مع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة للاستفادة منه في المعارض والمتاحف الخاصة بالتراث.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:43 PM

"محلي حبونا" يتفقد مراكز وقرى حبونا ويرصد احتياجاتها

استمع لمطالبات المواطنين ورصد احتياجاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تفقد محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان والمجلس المحلي بالمحافظة مركزي المجمع ومركز الحرشف والجفه وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه حفظهما الله.

واستمع " زامان " إلى مطالبات واحتياجات المواطنين ورصد احتياجات القرى والمراكز يرافقه في الجولة مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وعقد اجتماع في كل من المراكز حضرها رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، وقدمو طلباتهم واحتياجاتهم، فيما وعد المحافظ ومديرو الدوائر بتنفيذ المطالب.

وزار الجميع أحد المتاحف القديمة في مركز الحرشف العائد إلى أحد المواطنين، وأشاد بما شاهده في المتحف المرخص من قبل هيئة السياحة ووصى بتطويره وما يحتاج له من قبل بلدية المحافظة والتنسيق مع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة للاستفادة منه في المعارض والمتاحف الخاصة بالتراث.

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