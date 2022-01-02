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هذه الهواتف لن تعمل بعد 4 يناير الجاري

هذه نصيحة الشركة لأصحاب الهواتف

"هذه الهواتف لن تعمل ابتداء من 4 يناير الحالي، ولن تتمكن من إجراء المكالمات أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية، أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الواي فاي"؛ هكذا أعلنت الشركة المصنعة لأحد الأجهزة الخلوية "بلاك بيري"، مؤكدة أنها ستتوقف عن دعم خدمات الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيلها القديم ابتداء من هذا التوقيت.

وستتضمن الوظائف التي لن تكون موجودة، خدمات أساسية مثل إجراء المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الخدمات وفقًا لما جاء في بيان الشركة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت بلاك بيرك قد أعلنت عن هذا الأمر أول مرة في سبتمبر 2020، وفي الرابع من يناير الحالي ستتوقف خدمات أنظمة التشغيل "بلاك بيري 7" و"بلاك بيري 10" و"بلاك بيري بلاي بوك 2".

ولن تتمكن الأجهزة التي تعمل وفق أنظمة التشغيل هذه من إجراء المكالمات أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية، أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت عبر "الواي فاي".

وتنصح الشركة مستخدمي هذه الهواتف بنقل بياناتهم لأجهزة أخرى؛ خوفًا من ضياعها أو عدم القدرة على استرجاعها.

وكانت شركة بلاك بيري قد توقفت عن صنع الأجهزة الخلوية في 2016، وأبقت تركيزها على صناعة التطبيقات، وفي 2020 قدمت بلاك بيري أجهزة خلوية تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هذه الهواتف لن تعمل بعد 4 يناير الجاري
سبق

"هذه الهواتف لن تعمل ابتداء من 4 يناير الحالي، ولن تتمكن من إجراء المكالمات أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية، أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الواي فاي"؛ هكذا أعلنت الشركة المصنعة لأحد الأجهزة الخلوية "بلاك بيري"، مؤكدة أنها ستتوقف عن دعم خدمات الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيلها القديم ابتداء من هذا التوقيت.

وستتضمن الوظائف التي لن تكون موجودة، خدمات أساسية مثل إجراء المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الخدمات وفقًا لما جاء في بيان الشركة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت بلاك بيرك قد أعلنت عن هذا الأمر أول مرة في سبتمبر 2020، وفي الرابع من يناير الحالي ستتوقف خدمات أنظمة التشغيل "بلاك بيري 7" و"بلاك بيري 10" و"بلاك بيري بلاي بوك 2".

ولن تتمكن الأجهزة التي تعمل وفق أنظمة التشغيل هذه من إجراء المكالمات أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية، أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت عبر "الواي فاي".

وتنصح الشركة مستخدمي هذه الهواتف بنقل بياناتهم لأجهزة أخرى؛ خوفًا من ضياعها أو عدم القدرة على استرجاعها.

وكانت شركة بلاك بيري قد توقفت عن صنع الأجهزة الخلوية في 2016، وأبقت تركيزها على صناعة التطبيقات، وفي 2020 قدمت بلاك بيري أجهزة خلوية تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
09:56 AM

هذه الهواتف لن تعمل بعد 4 يناير الجاري

هذه نصيحة الشركة لأصحاب الهواتف

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
36,948

"هذه الهواتف لن تعمل ابتداء من 4 يناير الحالي، ولن تتمكن من إجراء المكالمات أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية، أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الواي فاي"؛ هكذا أعلنت الشركة المصنعة لأحد الأجهزة الخلوية "بلاك بيري"، مؤكدة أنها ستتوقف عن دعم خدمات الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيلها القديم ابتداء من هذا التوقيت.

وستتضمن الوظائف التي لن تكون موجودة، خدمات أساسية مثل إجراء المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الخدمات وفقًا لما جاء في بيان الشركة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت بلاك بيرك قد أعلنت عن هذا الأمر أول مرة في سبتمبر 2020، وفي الرابع من يناير الحالي ستتوقف خدمات أنظمة التشغيل "بلاك بيري 7" و"بلاك بيري 10" و"بلاك بيري بلاي بوك 2".

ولن تتمكن الأجهزة التي تعمل وفق أنظمة التشغيل هذه من إجراء المكالمات أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية، أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت عبر "الواي فاي".

وتنصح الشركة مستخدمي هذه الهواتف بنقل بياناتهم لأجهزة أخرى؛ خوفًا من ضياعها أو عدم القدرة على استرجاعها.

وكانت شركة بلاك بيري قد توقفت عن صنع الأجهزة الخلوية في 2016، وأبقت تركيزها على صناعة التطبيقات، وفي 2020 قدمت بلاك بيري أجهزة خلوية تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
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